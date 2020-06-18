شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف: خوارزمية انستجرام تزيد فرصة ظهور الصور شبه العارية للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف الفريق أيضًا أن الصور التي تعرض طعامًا أو مناظر طبيعية أقل عرضة بنسبة 60٪ للظهور.

ويشير التقرير إلى أن هذا الأمر يمكن أن يكون بسبب أن المستخدمين يتفاعلون بشكل أكبر مع هذا النوع من المنشورات أو قد يكون طريقة انستجرام لتشجيع المؤثرين على مشاركة المزيد من الصور شبه العارية.

قال متحدث باسم فيس بوك في رسالة بريد إلكتروني: "هذا البحث معيب بعدد من الطرق ويظهر سوء فهم لكيفية عمل انستجرام".

وأضاف المتحدث: "نرتب المشاركات في خلاصتك بناءً على المحتوى والحسابات التي أبدت اهتمامًا بها، وليس على العوامل التعسفية مثل ارتداء ملابس السباحة".

طلبت Algorithm Watch من 26 متطوعًا تنزيل وظيفة إضافية للمتصفح تفتح انستجرام تلقائيًا على فترات منتظمة، وتسجيل المنشورات التي تظهر في الجزء العلوي من خلاصاتهم الإخبارية.

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كما طالبهم الباحثون أيضًا بمراقبة الصور من 37 منشئ المحتوى التي تم وضعها على أعلى موقع في خلاصاتهم، وأجريت التجربة من فبراير إلى مايو 2020، وحللت أكثر من 2400 صورة.

شاركت Algorithm Watch في منشور على مدونة: "إذا لم يكن انستجرام يتدخل في الخوارزمية، فيجب أن يتطابق تنوع المشاركات في الخلاصة الإخبارية للمستخدمين مع تنوع المنشورات من جانب منشئي المحتوى الذين يتابعونهم".

وإذا خصص انستجرام الخلاصة الإخبارية لكل مستخدم وفقًا لذوقه الشخصي، فيجب تغيير تنوع المشاركات في خلاصات الأخبار الخاصة بهم بطريقة مختلفة لكل مستخدم، مؤكدين، "هذا ليس ما وجدناه."

ذكر انستجرام سابقًا أن الخوارزمية الخاصة به تنظم مشاركات حول ما يهتم به المستخدمون أكثر، في حين يشير تقرير الشركة إلى أنها تصنف الصور على ما تعتقد أن المستخدم يريد رؤيته.

وأوضح Algorithm Watch: "ما إذا كان المستخدمون يرون الصور التي نشرتها الحسابات التي يتابعونها أم لا، فإن ذلك لا يعتمد فقط على سلوكهم السابق، ولكن أيضًا على ما يعتقد انستجرام أنه أكثر جاذبية لمستخدمي النظام الأساسي الآخرين".