تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان عن Honor 30 Youth وX10 Max في بداية شهر يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن شركة Honor تخطط لعقد مؤتمرها القادم في شهر يوليو للإعلان عن هاتفي Honor 30 Youth وX10 Max، كما تم تأجيل إطلاق هاتف Honor X10 Pro في الوقت الحالي.

رصد هاتف Honor X10 Max في تسريبات مؤخراً بحجم شاشة 7.09 إنش، والذي يعرف الآن برمز “King Kong”، بينما ظهر هاتف Honor 30 Youth برمز Maxwell، حيث ينطلق كلا الهاتفين في شهر يوليو.

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وفي تقرير نشر على Weibo اليوم أشير إلى أن شركة Honor قررت تأجيل إطلاق هاتف Honor X10 Pro في الوقت الحالي، على أن تركز السركة على إطلاق Honor 30 Youth وX10 Max في 4 أو 5 من شهر يوليو المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Honor 30 Youth هو علامة تجارية جديدة لهاتف الشركة Honor 30 Lite، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج MediaTek Dimensity، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع سعر متوقع 225 دولار.

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