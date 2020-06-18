تكنولوجيا: الآن فصل جديد في الموسم الثالث من لعبة Fortnite ينطلق رسمياً للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم رسمياً الفصل الثاني من الموسم الثالث للعبة Fortnite للمستخدمين، والذي تدور أحداثة على جزيرة غارقة، مع تجربة وأحداث جديدة.

يمكن للاعبين الآن بدء إستكشاف المواقع والأحداث الجديدة لهذا الفصل من لعبة Fortnite الشهيرة، حيث سيكون على اللاعبين الأن مواجهة أسماك القرش، وأيضاً محاربة اللصوص والمجرمين مع التنقل في مواقع متنوعة على الجزيرة الغارقة.

أيضاً سيلاحظ اللاعبين المحترفين في لعبة Fortnite عدم تغيير الخريطة الرئيسية في اللعبة، مع إضافة بعد النقاط الجديدة، أيضاً سيتم حجب بعض النقاط والمواقع التي غمرتها المياه تماماً من بينها The Grotto وهي موطن Brutus وhenchmen والسلاح الأسطوري.

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وتشير شركة Epic إلى أن المواقع والنقاط في لعبة Fortnite التي تظهر في الخرائط مغمورة في المياة ستكون بهذا الشكل لفترة محدودة، على أن تتراجع المياه فيما بعد لتكشف عن مواقع جديدة، وأيضاً طرق جديدة للتنقل في اللعبة والتي تشمل السيارات التي تظهر في مقطع الفيديو التشويقي للعبة.

أيضاً مع الكثير من المواقع التي غمرتها المياه في الجزيرة سيجد اللاعبين الكثير من الدوامات في أنحاء الجزيرة وأيضاً طائرة شراعية للخروج من المواقع التي غمرتها المياه، كما سيواجه اللاعبين أسماك القرش التي ستهاجم اللاعب أو يمكن ركوب الأسماك عبر أدوات الصيد.

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