تكنولوجيا: يمكنك الآن التغريد بالصوت على تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر حساب تويتر الرسمي على موقع تويتر منذ قليل تغريدة مثيرة أنه يمكنك الآن التغريد بالصوت، ويظهر في الحساب الميزة الجديدة وهي تعمل وبطريقة سلسلة وبدون اي تعقيدات مثل التغريد المعتاد. واضافت التغريدة انه الخاصية ستكون متاحة من اليوم على نظام iOS وبدون توضيح او موعد متى تأتي إلى اندرويد اعلان







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