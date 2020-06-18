تكنولوجيا: تقرير يؤكد على أن هواوي هي أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة هواوي إستطاعت أن تتفوق على العملاق الكوري سامسونج لتكون العملاق الصيني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم.

أصدرت شركة Counterpoint تقريرها الخاص لتحليل بيانات السوق لشهر أبريل، والذي أوضحت من خلاله تراجع شركة سامسونج لتتقدم هواوي وتحتل المركز الأول بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية للمرة الأولى.

رغم القيود والحظر الذي فرض على العملاق الصيني هواوي، والذي أدى إلى غياب خدمات جوجل عن هواتف هواوي، وإتجاه الشركة لتطوير خدمات وتطبيقات بديلة، إلا أن تقرير Counterpoint الأخير أكد على تفوق هواوي على سامسونج في سوق الهاتف.

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ولقد أكد التقرير على أن العديد من العوامل أدت إلى وصول هواوي إلى هذه النتيجة الآن، ويأتي من أبرز هذه العوامل تباطؤ مبيعات شركة سامسونج نتيجة لإنتشار فيروس كورونا في الأسواق الرئيسية للشركة وهي أسواق الولايات المتحدة، والسوق الأوروبي وأيضاً أمريكا اللاتينية، والسوق الهندي، مما أدى إلى إغلاق متاجر الشركة الرسمية في هذه الأسواق، وتراجع الطلب على إصدارات الشركة من الهواتف الذكية.

ولقد سيطرت شركة هواوي على حصة سوقية بنسبة 19% خلال شهر أبريل، بينما وصلت حصة سامسونج السوقية إلى 17%، ويعود ذلك على بدء تعافي شركة هواوي في السوق المحلي في الصين وعودة حركة السوق من جديد، لذا ساهم المستخدمين في السوق الصيني في إرتفاع مبيعات الشركة بشكل ملحوظ.

يذكر أن التقارير تشير إلى أن سامسونج ستبدأ في التعافي وإستعادت حصتها السوقية من جديد خلال الأشهر المقبلة، وذلك نتيجة لعودة الأسواق الرئيسية للشركة للعمل من جديد.

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