موعد طرح الهاتف Nokia 8.3 5G أصبح قريبًا، وأدلة جديدة تُلمح إلى ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن أول هاتف Nokia يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من قبل شركة HMD Global Oy في شهر مارس الماضي بعد إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ شركة HMD Global Oy بالبدء ببيع الهاتف. تردد في البداية أنه سيتم عرض الهاتف Nokia 8.3 5G للبيع في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا في وقت خلال شهر يوليو المقبل.

تم عرض الهاتف Nokia 8.3 5G على متجر أمازون في ألمانيا، وهذا ما يوحي إلى أن موعد عرض الهاتف Nokia 8.3 5G للبيع أصبح قريبًا، على الأقل في أوروبا حيث من المرجح أن يُكلف 600 يورو.

HMD Global Oy تقول أن Nokia 8.3 5G هو هاتف مستقبلي، فهو يدعم نطاقات 5G أكثر من الهواتف الرائدة الباهظة الثامنة، وهذا ما يجعل الهاتف الجديد لشركة HMD Global Oy متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G الحالية المستخدمة في جميع أنحاء العالم.

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الهاتف Nokia 8.3 5G الجديد يضم شاشة +FullHD بحجم 6.81 إنش تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 24 ميغابكسل والتي تستخدم بدورها عدسات ZEISS.

الهاتف Nokia 8.3 5G الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية التي تستخدم أيضًا لتصوير اللقطات في البيئة المنخفضة الإضاءة. وبالنسبة للكاميرتين المتبقيتين، فواحدة عبارة عن كاميرا ماكرو بينما تعمل الكاميرا الثانية على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Nokia 8.3 5G الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 الخام نظرًا إلى أنه يُعتبر جزءًا من مبادرة Android One مع العلم بأنه يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.