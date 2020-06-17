شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتسببلك مشاكل.. يعنى إيه ملفات الـ DLL بنظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ملفات الـ DLL هي اختصار لجملة Dynamic Link Library، وهي غالبا ما تؤدي إلى الكثير من المشاكل بسبب نقصها أو وجود عيوب بها خاصة في حالة الألعاب أو بعض التطبيقات مما يمنع عملها في النهاية.

ملفات DLL

هي نوع من ملفات ويندوز التي تحتوي على معلومات أو تعليمات تساعد البرامج والألعاب على القيام بوظائف محددة ويمكن استعمال هذه الملفات من قبل عدة برامج في نفس الوقت، فهي مجموعة من البرامج الصغيرة يتم استدعائها عند الحاجة إليها من البرامج الكبيرة أو برامج التنفيذية عند عملها، وملف الـ DLL يجعل البرنامج التنفيذي يتصل بأداة معينة مثل الطابعة وغيرها من الادوات، أو قد يحتوي على مجموعة من الرموز من اجل أداء امر معين، فعند حاجة الملف التنفيذي لملف الـ DLL فانه يقوم باستدعائه واستخدام الامر المناسب له من بين مجموعة الاوامر التي فيه.

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فوائدها:

التقليل من مساحة الـ RAM المستخدمة: حيث لا تحتاج إلى تخزينها في ذاكرة الوصول العشوائي مع البرنامج التنفيذي الذي يعمل، وبالتالي توفير المساحة في الـ RAM.

إدارة الذاكرة: فملفات الــ DLL مصنفة إلى قطاعات، وكل قطاع يحتوي على الصفات الخاصة فيه، مثل قابل للكتابة أو فقط للقراءة، تنفيذي أو غير تنفيذي، والرموز في ملفات الـ DLL يتم استخدامها بأكثر من برنامج تنفيذي واحد وبالتالي يتم وجوده في مكان واحد في قطاع محدد بالقرص الصلب.

استيراد المكتبات: فكل ملف DLL يحتوي على عنوان استيراد خاص به، فحين حاجة ملف تنفيذي إلى هذا الملف فانه يقوم بطلب هذا العنوان لاستدعاء الملف.