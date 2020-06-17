كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك عن إزالة المئات من حسابات المستخدمين من الفيس بوك والإنستقرام نتيجة للمنشورات العدائية أو التي تحرض على الكراهية نتيجة للأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة.
تتوالى الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد المظاهرات التي انطلقت لمواجهة العنصرية نتيجة لحادثة الشرطة الأخيرة، والتي انتقلت مؤخراً للمنصات الإجتماعية لتبدأ المنشورات التي تحرض على الكراهية في الإنتشار بشكل واضح في الفترة الأخيرة.
أيضاً كنتيجة لإنتشار المنشورات والتعليقات التي تحرض على الكراهية أو العنصرية على شبكة الفيس بوك الإجتماعية، بدأت شركة الفيس بوك في إتخاذ إجراءات لمواجهة المنشورات العدائية عبر مسح كامل للشبكة الإجتماعية وإلغاء الحسابات التي تضم منشورات عدائية من منصة الفيس بوك والإنستقرام.
ولقد قامت شركة الفيس بوك حتى الآن بإزالة عدد 200 من حسابات المستخدمين، التي تعود لمجموعات عنصرية تعرف ب”Proud Boys”، American Guard خلال الاسبوع الماضي، كما تستمر الشركة في إزالة عدد 500 حساب من الفيس بوك، وأكثر من 300 حساب من الإنستقرام.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الفيس بوك بدأت في إزالة المئات من حسابات المستخدمين العدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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