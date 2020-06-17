الصور المُسربة للساعة الذكية Galaxy Watch 3 تؤكد عودة إطار الشاشة القابل للدوران

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة سامسونج لإطلاق ساعتها الذكية الأحدث Galaxy Watch 3. لقد رأينا العديد من التسريبات، بما في ذلك صفحة الدعم التي أكدت لنا أنها ستأتي بنسختين، واحدة بحجم 41 ملمتر والأخرى بحجم 45 ملمتر، وبنسختين أيضًا على مستوى الإتصالات الخلوية.

الآن أتيحت لنا فرصة إلقاء أول نظرة على Galaxy Watch 3 بفضل مصادقة هيئة الإتصالات الكورية الجنوبية على هذه الساعة ونشر صورها على موقعها الرسمي. تظهر الصور كلا النسختين من الساعة الذكية الرائدة القادمة من سامسونج وتؤكد أيضًا قدوم نسخة 41 ملمتر مع الإسم الرمزي SM-R840، وقدوم نسخة 45 ملمتر مع الإسم الرمزي SM-R850. ويبدو أن هذه الساعة الذكية تحتوي على إطار أنحف مقارنة مع ساعات Galaxy السابقة وتعيد أيضًا الإطار الفعلي القابل للدوران.





في وقت سابق من هذا اليوم، سمعنا أن النسخة الصغيرة من Galaxy Watch 3 ستأتي مع شاشة بحجم 1.2 إنش، في حين ستأتي النسخة الكبيرة مع شاشة بحجم 1.6 إنش. كلا النسختين تحملان شهادة مقاومة المياه والغبار IP68، وتضمان 1GB من الذاكرة العشوائية، فضلاً عن 8GB من الذاكرة الداخلية. وفيما يخص البرمجيات، فهذه الساعة الذكية ستأتي كذلك مع نظام TizenOS 5.5.

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من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في شهر يوليو المقبل جنبًا إلى جنب مع سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.