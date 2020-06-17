Rakuten تتهم شركة آبل بالإحتكار وخنق الإبتكار في أحدث دعوى قضائية لها بأوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - Rakuten هي شركة أخرى ترفع شكوى ضد الإحتكار في أوروبا ضد شركة آبل. وبهذا الإجراء تكون Rakuten قد سارت على نفس خطى Spotify و Netflix اللتان إشتكيا سابقًا من سياسات آبل. شركة Rakuten تقول بدورها أن 30 في المئة من قيمة عمليات الشراء والإشتراكات التي يقتطعها متجر App Store مرتفعة جدًا. وترد شركة آبل على ذلك بقولها أن 30 في المئة التي يتم إقتطاعها هي مناسبة للحفاظ على متجر App Store وإدارته على نحو أفضل.
شكوى Rakuten ليست مختلفة تمامًا. تقول الشركة أنه بينما يأخذ متجر App Store نسبة 30 في المئة من كل عملية شراء، فإنها تعزز أيضًا خدمة Apple Books التابعة لشركة آبل. كما هو الحال مع Apple Music و Spotify، فإن شركة آبل تعمل على خنق الإبتكار والحد من إختيارات المستهلكين.
سنرى إلى أين سيتجه هذا النزاع، وخصوصا بعدما بدأت المزيد من الشركات بتقديم شكاوى ضد ما يُسمى ” ضريبة آبل “. وعلى الأرجح، لن تكون Rakuten آخر من يُقدم شكوى ضد شركة آبل.
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