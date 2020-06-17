التسريب الأحدث حول Galaxy Watch 3 يكشف لنا عن حجم الشاشة وسعة البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع أن شركة سامسونج ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live والساعة الذكية Galaxy Watch 3 في شهر يوليو المقبل. الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستصل بحجمين، وهما 41 ملمتر و 45 ملمتر، ونحن نعلم بالفعل بعض من مواصفاتها التقنية، والتي تشمل مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر، وإستخدام طبقة Gorilla Glass DX لحماية الشاشة، فضلا عن حمل شهادة المتانة العسكرية MIL_STD-810G، ودعم GPS و LTE. الآن، بفضل القائمين على موقع SamMobile، فقد أصبحت لدينا المزيد من المعلومات حول هذه الساعة الذكية.

ووفقا للمصدر المذكور آنفًا، فإن نسخة 41mm من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستمتاز بأبعاد تبلغ 45 × 46.2 × 11.1 ملمتر، في حين ستمتاز نسخة 45mm بأبعاد تبلغ 41 × 42.5 × 11.3 ملمتر مع العلم بأن النسخة الأصغر ستضم شاشة بحجم 1.2 إنش بينما ستضم النسخة الكبيرة شاشة بحجم 1.4 إنش.

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كلا النسختين ستحصلان على مستشعر ضربات القلب ومستشعر قياس ضغط الدم، فضلا عن ميزة التخطيط الكهربائي للقلب المعروفة إختصارًا بإسم ECG، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متوفرة على الصعيد العالمي أثناء الإطلاق.

الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستعمل بنظام TizenOS 5.5 وستضم ذاكرة عشوائية بحجم 1GB. النسخة الصغيرة ستضم بطارية بسعة 247mAh بينما ستضم النسخة الكبيرة بطارية بسعة 340mAh.