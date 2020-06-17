كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:36 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وسيتوفر هاتف ”Galaxy A71 5G“ في الولايات المتحدة الأمريكية عبر متاجر ”T-Mobile“ و ”Sprint“ والمتجر الإلكتروني الخاص بشركة سامسونغ، وفقا لموقع ”سام موبايل“ التقني. ويتشابه ”Galaxy A71 5G“ تقريبًا مع هاتف ”LTE Galaxy A71″، الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، حيث يمتلكا نفس العرض والمواصفات الداخلية، إلا أن الجهاز المُنتظر أصغر قليلاً من طراز LTE ويتميز بإطارات أرق قليلاً، ويحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 765 / G 5G SoC.. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..سامسونغ تطرح هاتف “Galaxy A71 5G” للبيع في 19 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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