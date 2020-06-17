تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد على أن ابل لن تقدم سماعة في محتوى الصندوق لسلسلة iPhones 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة ابل لإطلاق الجيل القادم من سلسلة هواتف iPhones 12 في خريف هذا العام، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الإصدارات الأربعة من هواتف iPhones 12 تأتي دون سماعة ابل السلكية في محتوى الصندوق.

تتجه شركة ابل إلى دفع مستخدمي هواتف الأيفون لإستخدام وشراء سماعات AirPods اللاسلكية، وفي إطار تحقيق ذلك أكدت تقرير جديد على ما جاء من تسريبات في بداية هذا العام، حول غياب سماعة ابل السلكية من محتوى الصندوق للإصدارات القادمة.

تحظى سماعة AirPods اللاسلكية من ابل بشعبية كبيرة بين مستخدمي هواتف الأيفون بالفعل، إلا أن شركة ابل تسعى لزيادة مبيعات إصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية، بشكل خاص مع خطط ابل لإطلاق سماعة AirPods Studio اللاسلكية قريباً.

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وتشير التوقعات إلى أن ابل تعود لنفس الإستراتيجية التي إستخدمت مع إطلاق هاتف iPhone 7، حيث قامت ابل بإزالة مدخل 3.5مم للسماعات من هذا الإصدار لدفع المستخدمين لإختيار السماعات اللاسلكية، كما أدرجت سماعة سلكية في محتوى الصندوق بتتصل بالهاتف عبر منفذ lightning.

من جانب أخر أشارت بعض التقارير إلى أن ابل قد إنتهت بالفعل من إجراءت الإختبارات الهندسية على سلسلة هواتف iPhones 12 في نهاية شهر يونيو، كما تشير بعض التقارير إلى أن ابل تخطط لبدء الإنتاج في شهر يوليو، إستعداداً للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة في شهر سبتمبر.

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