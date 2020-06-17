تكنولوجيا: تسريبات مصورة لساعة Galaxy Watch3 الذكية تؤكد على إطار قابل للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لساعة سامسونج الذكية المرتقبة Galaxy Watch3، والتي تؤكد على تصميم الإطار القابل للتدوير في الساعة الذكية.

تشغل ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch3 العديد من التسريبات في الآونة الأخير، حيث ظهرت صفحة الدعم الخاصة بالساعة الذكية، والتي أكدت على أن ساعة Galaxy Watch3 تتوفر بنموذج 41 مم، وأخر بحجم 45مم، حيث تقدم سامسونج كلا الإصدارين بنماذج تدعم الإتصال بالشبكات الخلوية، وأخرى لا تدعم الإتصال بالشبكات الخلوية.

أيضاً أكدت التسريبات المصورة اليوم على أن ساعة Galaxy3 الذكية تتميز بتصميم دائري، مع اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية، كما تضم إطار قابل للتدوير.

ولقد أعتمدت ساعة Galaxy Watch3 الذكية في وكالة NRRA في كوريا الجنوبية مؤخراً، حيث تنطلق الساعة الذكية بنموذج رقم SM-R840 وهو الإصدار المميز بحجم 41 مم، ونموذج برقم SM-R850 للإصدار المميز بحجم 45مم.

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أيضاً تتميز ساعة Galaxy Watch3 الذكية بتصمم نحيف في الإطار مقارنة بإصدار الشركة السابق، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الإصدار الأصغر من ساعة Galaxy Watch3 الذكية يأتي بحجم شاشة 1.2 إنش، بينما يتميز الإصدار الأكبر بحجم 1.4 إنش في الشاشة.

كما تدعم ساعة Galaxy Watch3 الذكية معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت، بينما تنطلق الساعة الذكية بنظام Tizen OS 5.5، ومن المتوقع أن تنطلق رسمياً في يوليو في حدث تقدم فيه الشركة أيضاً سماعة Buds Live اللاسلكية.

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