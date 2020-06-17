Nokia تُوقع عقدًا مع شركة Broadcom لتُزودها برقاقات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - وقعت شركة Broadcom عقدًا مع شركة Nokia لتقديم رقاقات 5G خاصة. ونتيجة لذلك، أصبحت Nokia هي ثالث أكبر شركة تُبرم مثل هذه الصفقة مع شركة Broadcom بعد Intel و Marvell في شهر مارس الماضي.

سيساعد هذا العقد الشركة الفنلندية على توسيع جهودها وشحناتها، ويُتوقع أن تكون 35 في المئة من جميع منتجات 5G مدعومة برقاقة خاصة بحلول نهاية العام 2020. ووفقا لبعض الخبراء في القطاع، فسوف تساعد Broadcom جنبًا إلى جنب مع الشركات الأخرى المصنعة للرقاقات، شركة Nokia على توسيع منصة ReefShark التابعة لها، والمستخدمة في منتجات الراديو AirScale مع تقليل حجم وإستهلاك الطاقة ولكن في نفس الوقت توفير السعة وتعزيز الأداء.

وكشف Sandro Tavares، رئيس تسويق الشبكات الخلوية في شركة Nokia، لوكالة الأنباء رويترز أن السوق تطور بسرعة وأن الشركة بحاجة إلى تسريع عملية تطوير موردين جدد. إستخدام مورد واحد فقط لا يساعد Nokia على إطلاق منتجات 5G في السوق بسرعة كافية.

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وكشف Tommi Uitto، رئيس قسم الشبكات الخلوية في شركة Nokia، أن قدرة Broadcom ستسمح للفنلنديين بتقديم أداء عالي. نظرًا لتحديات التكلفة وسلسلة التوريد، يتم دفع Nokia لإستخدام تقنية ASIC التابعة لشركة Broadcom بدلاً من FPGA، حتى لو كانت أكثر تكلفة.

توفر Nokia حاليًا خدمات شكبات الجيل الخامس 5G للعديد من الأسواق حول العالم، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس 5G لشركات الإتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية.