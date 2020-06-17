كوالكوم تُعلن عن المعالج Snapdragon 690، ويدعم شبكات 5G و WiFi 6

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة كوالكوم اليوم عن أول معالج لها ضمن سلسلة Snapdragon 6 Series يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. تم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 8 نانومتر وهو يأتي لخلافة المعالج Snapdragon 675 الحالي مع العلم بأنه يضم المودم Snapdragon X51. يُعد هذا المعالج الجديد جزءًا من خطة كوالكوم لتوفير تكنولوجيا 5G للمستهلكين حول العالم بأسعار معقولة. من المتوقع أن تُعلن شركة HMD Global Oy و LG و Sharp و TCL و Wingtech عن أولى الأجهزة التي تستخدم هذا المعالج.

سيدعم المعالج Snapdragon 690 الجديد شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة وترددات 5G العالمية إذا كانت من نوع Sub-6GHz. وفيما يخص الأداء، فالمعالج الجديد من شركة كوالكوم يعد بتوفير أداء أفضل بنسبة 20 في المئة على مستوى المعالج المركزي، وأداء أفضل بنسبة 60 في المئة على مستوى معالج الرسوميات مقارنة مع المعالج Snapdragon 675.

دعم شبكات 5G ليس هو الشيء الجديد الوحيد في هذا المعالج الجديد، فهو يتيح أيضًا إمكانية تسجيل فيديوهات 4K HDR بمعدل 30 إطار في الثانية، ويدعم كاميرات بدقة تصل إلى 192 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم أيضًا تشغيل الفيديوهات بسلاسة عندما يكون معدل نقل بيانات الإنترنت منخفضًا عن طريق تحسين حركة أجزاء الفيديوهات.

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وبالإضافة إلى ذلك، يدعم المعالج Snapdragon 690 الجديد شاشات بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz وبدقة تصل إلى +FullHD، فضلاً عن تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4. هذا المعالج يتيح أيضًا دعم WiFi 6 ونظام Qualcomm FastConnect 6200.

المعالج Snapdragon 690 الجديد يأتي كذلك مع الجيل الخامس من محرك الذكاء الإصطناعي يدعى ARCSOFT، ومن عناصره الأساسية نذكر Hexagon Tensor Accelerator الذي يجعل فلاتر سناب شات في الوقت الفعلي تبدو سلسة ومرنة. وعلاوة على ذلك، فهناك ميزة أخرى في الذكاء الإصطناعي ARCSOFT تتيح سلاسة التنقل أثناء التقريب بين الكاميرا الواسعة الزاوية والكاميرا العادية والكاميرا المقربة.

تأمل شركة كوالكوم من خلال هذا المعالج الجديد أن لا نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نحصل على المزيد من الهواتف الذكية الإقتصادية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا بالفعل ما نأمله نحن أيضًا.