آبل تملك نموذج أولي لهاتف iPhone يضم شاشتين، وفقًا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقدام شركات مثل Samsung و Huawei على صنع هواتف ذكية قابلة للطي، تساءل البعض عما إذا كان بإمكان آبل الدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي. لم يحدث ذلك بعد؟ ولكن هذا لا يعني أن شركة آبل لا ترى إمكانيات الهواتف الذكية التي يمكن أن تتحول إلى أجهزة لوحية.

وفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز Jon Prosser، فيبدو أن شركة آبل تعمل على نموذج أولي لهاتف iPhone يضم شاشتين متصلتين بمفصل. هذا التصميم سيجعله هاتفًا قابلاً للطي من الناحية الفنية، ولكن ليس بنفس طراز Samsung أو Huawei. بدلاً من ذلك، يبدو أن هذا يُذكرنا أكثر بأجهزة مثل LG V50 ThinQ و Surface Duo من مايكروسوفت.

بطريقة ما، قد لا نستغرب لماذا لم تتبنى آبل حتى الآن تصميم الهواتف القابلة للطي كليًا. هذا لأنه بينما المفهوم جيد ولديه الكثير من الإمكانيات، فلا يبدو أن هناك طلبًا كبيرًا عليها. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا العديد من المشاكل على مستوى الجودة والمرتبطة بالهواتف المُزودة بالشاشات القابلة للطي، ونشك في أن آبل سترغب في أن تصبح أكثر جدية حيال ذلك حتى يتم حل المشاكل.

على أي حال، لا يوجد ما يؤكد ما إذا كان هذا النموذج الأولي سيتحول إلى منتج جاهز ليتم تسويقه تجاريًا أم لا. نعتقد أن شركة آبل تعمل على الأرجح على العديد من النماذج الأولية التي لم ترى النور أبدًا، لذا يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة حاليًا.