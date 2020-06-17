شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: تحقيقات الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار مخيبة للآمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت أبل بضع الشركات بتقديم شكاوى لا أساس لها، وانتقدت المنظمين الأوروبيين لمكافحة الاحتكار للاستماع إليهم وفتح تحقيقين بشأن Apple Pay و App Store، وقالت الشركة المصنعة للأيفون فى بيان: "إنه لأمر مخيب للآمال أن تقدم المفوضية الأوروبية شكاوى لا أساس لها من حفنة من الشركات التى ترغب ببساطة فى رحلة مجانية، ولا تريد أن تلعب بنفس القواعد مثل أى شخص آخر".

وأضافت أبل: "نحن لا نعتقد أن هذا صحيح - نريد الحفاظ على ساحة لعب متكافئة حيث يمكن لأى شخص بتصميم وعزم أن ينجح"، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وكان تقرير سابق أشار إلى أن المفوضية الأوروبية قررت فتح تحقيقين فى مكافحة الاحتكار مع شركة أبل بسبب متجر التطبيقات وممارسات Apple Pay، حيث يهدف التحقيق الأول معرفة ما إذا كانت أبل قد انتهكت قواعد المنافسة فى الاتحاد الأوروبى بسياسات متجر التطبيقات الخاص بها، فى أعقاب الشكاوى المقدمة من Spotify وRakuten بشأن تخفيض أبل 30 بالمئة على الاشتراكات ومبيعات الكتب الإلكترونية من خلال متجر التطبيقات الخاص بها.

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وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتقول مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي: "نحتاج إلى التأكد من أن قواعد أبل لا تشوه المنافسة فى الأسواق التى تتنافس فيها أبل مع مطورى التطبيقات الآخرين، على سبيل المثال مع خدمة بث الموسيقى Apple Music أو مع Apple Books"وأضافت: "لذلك قررت إلقاء نظرة فاحصة على قواعد متجر تطبيقات أبل وامتثالها لقواعد المنافسة فى الاتحاد الأوروبي".

وإلى جانب تحقيق App Store، ستنظر المفوضية الأوروبية أيضًا بممارسات خدمة Apple Pay لتقييم ما إذا كان نظام الدفع الخاص بالشركة ينتهك قواعد المنافسة فى الاتحاد الأوروبى، إذ تتمتع أبل بإمكانية وصول محدودة إلى وظائف الاتصال بالحقل القريب (NFC) لأجهزة iPhone وApple Watch، وهى خطوة تعنى أن البنوك ومقدمى الخدمات المالية الآخرين لا يمكنهم تقديم مدفوعات NFC من خلال تطبيقاتهم الخاصة.