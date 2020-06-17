شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديثا يصلح خللا خطيرا فى "ويندوز 10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثا جديدا يصلح خللا خطيرا فى نظام تشغيل "ويندوز 10"، وأوضحت "مايكروسوفت"، وفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، أن التحديث يصلح الخلل الخطير الذى أطلق عليه "ثغرة طابعة ويندوز 10".

وتتمثل تلك الثغرة فى أنها تمنع مستخدمى "ويندوز 10" من طباعة نسخ ورقية من مستنداتهم، وقالت مايكروسوفت إن تحديث "ويندوز" تضمن جملة من "التحسينات والإصلاحات"، التى من بينها معالجة مشكلة منع الطابعات من الطباعة.ويمكن لمستخدمى "ويندوز 10" تثبيت التحديث يدويا إذا لم تكن متاحة من خلال قسم "تحديثات ويندوز".

أما بالنسبة للذين لا يستطيعون تنزيل التحديثات الجديدة، فيمكنهم إزالة تحديثات النظام الأساسية السابقة لشهر يونيو، حتى يتمكنوا من طباعة أى شيء فى الوقت الحالى، لحين تنزيل التحديثات الخاصة بشهر يونيو الجاري.

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وقد نشرت مايكروسوفت إشعارا منذ عدة أيام تقر بأن التحديث KB4557957 قد يجعل بعض الطابعات غير قادرة على الطباعة، ويحذر عملاق التكنولوجيا المستخدمين من أن "التخزين المؤقت [p] rint قد يخطئ أو يغلق بشكل غير متوقع عند محاولة الطباعة ولن يأتى أى إخراج من الطابعة المتأثرة".

وقالت مايكروسوفت أن مستخدمى التطبيق الذين يحاولون الطباعة قد يتعطلون بشكل غير متوقع وأخيرًا، وأعترفت الشركة بأن المشكلة "قد تؤثر أيضًا على الطابعات المستندة إلى البرامج، على سبيل المثال الطباعة إلى PDF."