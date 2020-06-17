شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: تقنية الواقع الافتراضى تمكنك من التحدث مع حيوانك الأليف خلال 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقدم وزارة العلوم والتكنولوجيا اليابانية سلسلة من 37 توقع حول كيف ستكون الحياة بحلول عام 2040، حيث سيتم نسج الواقع الافتراضي والواقع المعزز في نسيج الحياة اليومية وتغيير طريقة ارتباط البشر بكل شيء حولهم.

كما أنه وفقًا للتقرير، الذي يحمل عنوان "White Paper on Science and Technology"، ستكون هذه الأجهزة التى تعمل بالواقع الافتراضي والواقع المعزز كمترجمين فوريين أو مساعدين افتراضيين، مما يتيح مجموعة واسعة من التفاعلات الجديدة، مثل تمكين البشر من التحدث مباشرةً إلى حيواناتهم الأليفة.

يتوقع التقرير أيضًا أن التقنيات الجديدة ستجعل من الممكن محاكاة الأحاسيس الأخرى، بما في ذلك الذوق والحركة الأساسية، والتي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تجربة الأنشطة الخارجية مثل التزلج.

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كما ستتيح التكنولوجيا الجديدة أيضًا مشاركة أحاسيس التذوق بين الناس، بحيث يمكن للشركاء تذوق طعام بعضهم البعض في مطعم دون تناول الطعام من نفس الطبق بالفعل.

وأثبتت توقعات الوزارة أنها دقيقة نسبيًا منذ أن بدأت لأول مرة في نشر تقاريرها التي تركز على المستقبل في السبعينيات، مدعيةً أنها حصلت على نسبة دقة 70٪ لنفسها.

وقال مسؤول بالوزارة في بيان معد "أدرجنا آراء الخبراء في التنبؤات، مضيفا"معظم التوقعات ستتحقق في غضون 20 عامًا."

وجدير بالذكر أن الوزارة توقعت في الماضى بدقة عددًا من التحولات التكنولوجية في المجتمع والثقافة، بما في ذلك في عام 1977 توقعت أن أجهزة التلفاز ستكون رقيقة يومًا ما وخفيفة الوزن بما يكفي للتعليق على الجدران.