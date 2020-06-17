تحديث جديد من مايكروسوفت لإصلاح خللها الخطير

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثا جديدا يصلح خللا خطيرا في نظام تشغيل "ويندوز 10".
وتتمثل تلك الثغرة في أنها تمنع مستخدمي "ويندوز 10" من طباعة نسخ ورقية من مستنداتهم.
وقالت مايكروسوفت إن تحديث "ويندوز" تضمن جملة من "التحسينات والإصلاحات"، التي من بينها معالجة مشكلة منع الطابعات من الطباعة.
ويمكن لمستخدمي "ويندوز 10" تثبيت التحديث يدويا إذا لم تكن متاحة من خلال قسم "تحديثات ويندوز".
أما بالنسبة للذين لا يستطيعون تنزيل التحديثات الجديدة، فيمكنهم إزالة تحديثات النظام الأساسية السابقة لشهر يونيو، حتى يتمكنوا من طباعة أي شيء في الوقت الحالي، لحين تنزيل التحديثات الخاصة بشهر يونيو الجاري.
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