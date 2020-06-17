الأرصاد تحذر من ارتفاع حاد في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة .
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ليلا، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، و على شمال شمال الصعيد لطيف ، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة .
درجات الحرارة كالتالي:
القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات.
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات.
مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات.
سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات.
قنا العظمي 43 درجة والصغرى 26 درجات.
أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.
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