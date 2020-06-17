شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف تقتل كورونا بحرارة شاحن المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن باحثون من اختراع كمامة يمكن معاودة استخدامها لقدرتها على القضاء على فيروس كورونا بحرارة مستمدة من شاحن الهاتف المحمول.

وقال أحد الأعضاء بفريق البحث بجامعة التخنيون إن عملية التعقيم تستغرق نحو 30 دقيقة وإنى على المستخدمين ألا يضعوا الكمامة أثناء توصيلها بالشاحن.



كمامة

وبالكمامة الجديدة منفذ للناقل التسلسلي العام (يو.إس.بي) يمكن توصيله بمصدر للكهرباء مثل شاحن الهاتف المحمول، والذي يمكن أن يرفع حرارة طبقة داخلية من ألياف الكربون حتى 70 درجة مئوية، وهي مرتفعة بما يكفي لقتل الفيروسات.

وذكر إن الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، والتى تحظى بطلب كبير عالميا خلال الأزمة، مكلفة اقتصاديا وغير صديقة للبيئة.

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شحن الكمامة

ويشبه النموذج الأولى من هذه الكمامة كمامة (إن95) ذات الصمام والأربطة المطاطية لإحكام وضعها على الوجه.

وقدم الباحثون طلب الحصول على براءة اختراع للكمامة في الولايات المتحدة في أواخر مارس آذار ويقولون إنهم يبحثون إنتاجها على المستوى التجاري مع القطاع الخاص.

ويقول الباحثون إن سعرها سيزيد دولارا على الأرجح عن الكمامات الأحادية الاستخدام.



كمامة بشاحن