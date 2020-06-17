تكنولوجيا: أمازون تطلق متجر AMAZON.SA للمستخدمين في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أمازون اليوم عن إطلاق AMAZON.SA للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، والذي يستبدل Souq.com، ليقدم للمستخدمين في السعودية الفرصة للتسوق بين الملايين من المنتجات مع دعم اللغتين العربية والإنجليزية.

تقدم AMAZON اليوم للمستخدمين في السعودية ميزة التسوق والإختيار بين ملايين المنتجات التي تعرض الآن عبر AMAZON.SA، والتي تنقسم بين 34 فئة من المنتجات المتنوعة بين الإلكترونيات والملابس، وأدوات المطبخ وغيرها من الفئات مع أسعار جيدة.

أيضاً تقدم أمازون لعملاء AMAZON.SA في المملكة العربية السعودية عدد 3 من مراكز الخدمة للمستخدمين، مع عدد 11 محطة للتوصيل تضم أكثر 1400 عامل لضمان توصيل المنتجات بآداء سريع في أنحاء المملكة العربية السعودية.

ولقد إستحوذت أمازون على Souq.com في 2017، لذا سيتم توجيه مستخدمي وزائري Souq بشكل تلقائي إلى Amazon.sa، كما تم تحويل قاعدة بيانات المستخدمين إلى Amazon.sa الآن، والتي تشمل بيانات طرق الدفع، وقوائم الرغبات الخاصة بالمستخدمين، والطلبات المسجلة من المستخدمين، وعناوين التوصيل المسجلة، مع إستعلامات العملاء.

أيضاً يمكن للمستخدمين في السعودية الآن إستخدام تطبيق Amazon للتسوق باللغة العربية أو الإنجليزية، كما يمكن للمستخدمين التوجه لزيارة www.amazon.sa على المتصفح للتسوق.

كما تؤكد أمازون على دعم عملاء المملكة العربية السعودية بتجربة تسوق مميزة، مع نتائج بحث دقيقة باللغة العربية في كلاً من تطبيق Amazon وأيضاً موقع www.amazon.sa على المتصفح، أيضاً سيحظى المستخدمين بمراجعات موثوقة حول المنتجات المعروضة على المتجر، مع إدارة سريعة لطلبات المستخدمين.

ولقد صرح Ronaldo Mouchawar نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشريك المؤسس لسوق.كوم، أن متجر Amazon.sa هو خطوة هامة لتلبية رغبات المستخدمين والشركات في سوق المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال فتح فرصة للمسخدمين للتسوق بين مجموعة أكبر من المنتجات المحلية والدولية، والتي تعززها شراكة بدأتها بالفعل شركة أمازون مع شركات محلية، وعدد من البائعين المحليين أيضاً بهدف إرضاء عملاء ومستخدمي السعودية”.

أيضاً أشار Ronaldo Mouchawar إلى أن إرضاء عملاء ومستخدمي amazon.sa سيتم من خلال نطاق واسع من المنتجات المعروضة، مع أسعار جيدة تتوافق مع الكثير من المستخدمين، وأيضاً خدمة سريعة في توصيل المنتجات للمستخدمين، لدعم المستخدمين في السعودية بتجربة تسوق مميزة ومريحة وموثوقة.

أيضاً يقدم متجر Amazon.sa للمستخدمين في المملكة العربية السعودية ميزة الشحن المجاني في اليوم التالي للطلبات التي تتخطى قيمة 200 ريال سعودي، مع إختيار مدفوع للتوصيل في نفس اليوم في بعض المناطق في المملكة العربية السعودية.

كما تؤكد أمازون على خبرتها في مجال الخدمات اللوجستية، التي ستدعم الشركة في متابعة سرعة خدمات التوصيل والشحن للمستخدمين، أيضاً أكدت أمازون على حرص الشركة على تحسين خدمات الشحن والتوصيل.

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طرق الدفع في Amazon.sa

تقدم شركة أمازون لمستخدمي متجر Amazon.sa في السعودية فرصة للتسوق وإختيار المنتجات المفضلة والدفع بالريال السعودي، أو عبر بطاقات الدفع الصادرة عبر Mada، وVisa، إلى جانب Mastercard، أيضاً سيتاح للمستخدمين إختيار الدفع عند التسليم أو الأقساط عبر بعض البنوك المحددة في السعودية.

شراكة بين أمازون والشركات المحلية

أكد “زياد بن بندر اليوسف” العضو المنتدب للمدفوعات السعودية على أن الشراكة الجديدة مع أمازون ستعمل على دفع التحول الرقمي في السعودية بآداء أسرع.

كما أشار “د. رافد بن أمين فطاني” ، رئيس قسم السياسة العامة في أمازون في إفريقيا والشرق الأوسط إلى أن إطلاق متجر Amazon.sa في سوق السعودية يؤكد على إلتزام شركة أمازون بإرضاء عملاء ومستخدمي المملكة العربية السعودية، كما سيقدم إطلاق Amazon.sa الفرصة للكثير من الشركات المحلية في المملكة للوصول بمنتجاتهم الخاصة للمستخدمين عبر المتجر.

أيضاً أشاد “د. رافد بن أمين فطاني” بالمشاركة البارزة للمرأة السعودية في منشآت الشركة بنسبة 40%، كما أكد على أن متجر Amazon.sa سيقدم فرصة كبيرة للشركات السعودية الكبيرة والصغيرة على حد سواء للتوسع والوصول إلى المستخدمين عبر المتجر، وذلك من خلال أدوات سهلة لعرض المنتجات، وإدارة عمليات الدفع، وأيضاً الترويج للمنتجات لجذب قاعدة أكبر من المستخدمين.

دور أمازون في حماية موظفي الشركة والعملاء مع أزمة COVID-19

تعمل شركة أمازون بإهتمام بالغ منذ بداية أزمة COVID-19 على متابعة إجراءات السلامة لحماية وتأمين الموظفين وأيضاً المستخدمين، حيث تحرص على تنفيذ إجراءات السلامة التي وضعت من قِبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السعودية على أكمل وجه.

كما أكدت شركة أمازون على تنفيذ أعلى معايير النظافة والحماية في جميع مرافق الشركة، ومراكز الخدمة والتوصيل، كما إتخذت الشركة إجراءات حماية مسبقة تصل إلى 150 إجراء تتضمن الأقنعة، والقفازات، ومعايير أعلى للتنيظف، مع فحص دوري لدرجة حرارة الموظفين، مع تنفيذ إجراء التباعد داخل المنشآت من بين إجراءات أخرى.

الآن Amazon.sa عبر تطبيق أمازون والمتصفح

يمكن للمستخدمين اليوم تحميل تطبيق أمازون الرسمي أو زيارة موقع www.amazon.sa على المتصفح لبدء التسوق، أيضاً عند تحميل التطبيق الخاص بشركة amazon سيكون على المستخدم إختيار السعودية في إعدادات التطبيق، لبدء التسوق بتجربة مميزة بين العديد من المنتجات الدولية والمحلية.

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