تكنولوجيا: هاتف Nokia 8.3 5G يتوفر للبيع قريباً في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة HMD قد كشفت عن هاتف Nokia 8.3 5G وهو أول إصداراتها من هواتف 5G في شهر مارس الماضي، واليوم يظهر الهاتف في قوائم موقع Amazon في ألمانيا إستعداداً لإطلاق الهاتف للبيع في السوق الأوروبي.

تستعد شركة HMD للمنافسة بإصدارها الخاص من هواتف 5G في السوق الأوروبي قريباً، ولقد أشار تقرير سابق إلى خطط الشركة لإطلاق الهاتف للبيع في سوق المملكة المتحدة خلال شهر يوليو، واليوم يظهر الهاتف بالفعل في قوائم أمازون في ألمانيا.

وتشير التوقعات إلى أن شركة HMD ستطلق هاتف Nokia 8.3 5G للبيع في موعد أقرب من شهر يوليو، كما يأتي الهاتف للسوق الأوروبي بسعر 600 يورو، أو سعر 500 جنيه إسترليني في سوق المملكة المتحدة.

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ويتميز هاتف Nokia 8.3 5G بشاشة LCD بحجم 6.81 إنش، مع تصميم ثقب الشاشة الذي يضم كاميرة سيلفي بدقة 24 ميجا بيكسل، بينما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية الرباعية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع عدسات Zeiss، ويأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يعمل زر التشغيل الرئيسي كمستشعر للبصمة، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10.

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