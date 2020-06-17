تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن معالج Snapdragon 690 5G بدقة تصنيع 8 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن معالج Snapdragon 690 5G الذي يتميز بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويأتي لدعم معدل تحديث 120hz في الشاشة، والذي يدعم كلاً من هواتف LG وموتورولا من بين إصدارات أخرى خلال الفترة القادمة.

أصدرت كوالكوم اليوم أول معالج 5G من سلسلة معالجات 6، حيث يتميز معالج Snapdragon 690 5G بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويدعم محتوى 4K HDR عند 10-bit، كما يدعم إلتقاط مليارات من ظلال الألوان، مع لقطات تصل إلى 192 ميجا بيكسل، كما يدعم معدل تحديث 120hz في الشاشة.

كما يأتي معالج Snapdragon 690 5G بميزة دعم الجيل الخامس من محرك كوالكوم للذكاء الإصطناعي Qualcomm AI، ويضم المعالج أنوية Kryo 560 التي تأتي بآداء أفضل بنسبة 20%، وكرت شاشة Adreno 619L الذي يدعم تحسينات وسرعة في الآداء بنسبة 60% مقارنة بمعالج Snapdragon 675.

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أيضاً تدعم كوالكوم معالج Snapdragon 690 5G بشريحة مودم Snapdragon X51 5G بنظام RF لدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يدعم المعالج تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، مع تقنية صوتية متقدمة FastConnect 6200، أيضاً يدعم المعالج الترددات الثنائية L1 و L5، مع GNSS لدعم تحسين تحديد المواقع بشكل دقيق.

ومن المقرر أن ينطلق معالج Snapdragon 690 5G لدعم الهواتف الذكية في النصف الثاني من 2020، حيث يقدم في الإصدارات الجديدة المقدمة من LG، وموتورولا، وشارب، وTCL من بين شركات أخرى.

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