ميزة الدفع عبر WhatsApp بدأت تشق طريقها إلى بعض المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد منذ فترة أن الفيسبوك تُحاول إكتشاف طريقة لتحقيق الدخل من WhatsApp. إستحوذت الشركة على WhatsApp منذ عدة سنوات فيما وصفها البعض بأنها واحدة من أغلى صفقات الإستحواذ في مجال التكنولوجيا، ولكن حتى الآن، لم تقم الفيسبوك بتحصيل رسوم إستخدام الخدمة من المستخدمين، على الرغم من أنه سبق وتم طرح فكرة عرض الإعلانات في الخدمة في الماضي.

ومع ذلك، يبدو أن لدى الفيسبوك أخيرًا فكرة عن كيفية تحقيق الدخل من WhatsApp، وذلك من خلال تضمين خدمة للدفع في التطبيق تقتطع 3.99 في المئة من قيمة كل معاملة مالية تمت من خلال الخدمة.

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مفهوم الدفع من خلال WhatsApp ليس جديدًا، فقد تم إطلاق ميزة مماثلة في الهند منذ فترة، ولكن هذا الخيار الجديد سيستخدم منصة دفع مختلفة، وهي Facebook Pay والتي تم إطلاقها في أواخر العام الماضي. مع هذه الخدمة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من ربط بطاقات الإئتمان الخاصة بهم بحسابات WhatsApp الخاصة بهم حيث يمكنهم بعد ذلك تسديد المدفوعات إلى الشركات من خلال المنصة.

في الوقت الراهن، يجري طرح هذه الميزة في البرازيل، ولكن وفقا للشركة، فهي ستشق طريقها كذلك إلى بقية أنحاء العالم مستقبلاً. والآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخدمة ستكون قادرة على التنافس مع أمثال PayPal، ولكن نظرًا لأن WhatsApp تدعم بالفعل حسابات الشركات، فهذه في الواقع خطوة منطقية إلى الأمام.