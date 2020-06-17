شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون مطهرًا رقميًا يتصل بالهاتف الذكى للقضاء على فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء "مطهرًا رقميًا" يتصل بـ"كشاف" الهاتف الذكى لقتل البكتيريا والفيروسات، بما فى ذلك فيروس كورونا، ويستخدم الجهاز الذى أطلق عليه اسم UVLEN ، والمطور بواسطة الباحثين بشركة كورية جنوبية تحمل نفس الاسم، الضوء فوق البنفسجى للتخلص من الحشرات على الأسطخ فى 10 ثوانٍ.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعلق الجهاز المحمول خفيف الوزن، الذى من المقرر إطلاقه قريبًا بسعر 25 دولارًا (19 جنيهًا إسترلينيًا) ، على كشاف بالجزء الخلفى من الهاتف الذكي.

ويستخدم الجهاز تقنية للتعقيم يطلق عليها اسم (UVGI) والتى تستخدم نوعًا معينًا من ضوء الأشعة فوق البنفسجية قصير الموجة (أقصى الأشعة فوق البنفسجية) - لقتل الكائنات الحية الدقيقة.

يعمل فلتر خفيف على تحويل الضوء من كشاف الهاتف الذكى إلى الأشعة فوق البنفسجية البعيدة مع عكس أشعة الضوء الأخرى فى الطيف الكهرومغناطيسي.

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ورغم أن منظمة الصحة العالمية (WHO) تقول أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب تلف الجلد والعين، فى حين أن مصادر ضوء الأشعة فوق البنفسجية التقليدية مسببة للسرطان، إلا أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيد، الذى يبلغ طوله الموجى بين 207 إلى 222 نانومتر، يعطل الميكروبات دون التسبب فى ضرر للجلد المكشوف.

بمجرد لصق UVLEN على كشاف الهاتف الذكى، والذى يأتى بشريط لاصق، وتوجيه الهاتف إلى الهدف، تدعى التكنولوجيا أنها تقتل مسببات الأمراض بكفاءة تقارب 100 فى المئة.

وقالت الشركة: "لقد تم اختبار UVLEN واعتماده سريريًا ليكون آمنًا للبشر فى مجموعة متنوعة من الاستخدامات اليومية ويمكنه تطهير اليدين 50 مرة يوميًا، إنه أصغر جهاز تطهير يتوافق مع جميع أجهزة الهواتف الذكية المحمولة بتكلفة أقل، ويمكن أن ينظف دون إنتاج الروائح أو الروائح المزعجة، فهو محمول وخفيف الوزن أيضًا."

الجهاز قادر على تنظيف جميع الأسطح، بما فى ذلك اليدين وأقنعة الوجه أثناء التنقل ولوحات مفاتيح الكمبيوتر والأسطح الأخرى فى المنزل، كما الجهاز المعتمد والمختبر إكلينيكيًا آمن للاستخدام حتى على الحيوانات الأليفة، كما يزعم.