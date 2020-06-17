شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. رائد فضاء ناسا يلتقط صورة لـ "دوامة" غامضة من خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط أحد رواد فضاء ناسا المقيم على متن محطة الفضاء الدولية ISS صورة مذهلة لـ "دوامة" غامضة فوق الأرض، ونشر دوج هيرلى، الذى يتواجد على متن محطة الفضاء الدولية منذ أسبوعين فقط، الصورة الجميلة على تويتر، وكتب: "هذه الدوامة المحيطية الزرقاء الفاتحة لفتت انتباهى أثناء تحليقنا فوق جنوب المحيط الهادئ."

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، أوضحت خدمة المحيط الوطنية: "المحيط عبارة عن مجموعة ضخمة من المياه تتحرك باستمرار، وتسمى الأنماط العامة لتدفق المحيطات بالتيارات، وفى بعض الأحيان يمكن لهذه التيارات أن تضغط وتخلق تيارات دائرية من الماء تسمى دوامة ".

وبفضل موقعهم فى محطة الفضاء الدولية، يرى رواد الفضاء كوكبنا بشكل فريد لا يتاح لمعظم الناس لرؤيته من خلالها، إذ تدور ISS حول الأرض على ارتفاع حوالى 250 ميلاً، مما يعنى أن محطة الفضاء تقوم بحوالى 16 رحلة حول الأرض كل يوم.

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وصل هيرلى إلى محطة الفضاء الدولية قبل أكثر من أسبوعين، بعد إرساله هو ورائد الفضاء بوب بهنكن فى الفضاء على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، وكانت هذه المرة الأولى التى يتم فيها إطلاق رواد فضاء ناسا إلى الفضاء من الولايات المتحدة فى تسع سنوات.

وقالت ناسا: "ستكون مهمة Demo-2 هى الخطوة الرئيسية الأخيرة قبل أن يقر برنامج ناسا التجارى للطاقم Crew Dragon لمهمات تشغيلية طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية، وستتيح هذه الشهادة والتشغيل المنتظم لـ Crew Dragon لوكالة ناسا مواصلة التحقيقات البحثية والتكنولوجية المهمة التى تجرى على متن المحطة، مما يفيد الناس على الأرض ويضع الأساس لاستكشاف القمر والمريخ فى المستقبل بدءًا من برنامج Artemis التابع للوكالة ، الذى سيضم هبوط أول امرأة والرجل التالى على سطح القمر عام 2024. "