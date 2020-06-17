شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول .. "فالنتينا تريشكوفا" أول امرأة تصل إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الإنجازات العديدة التى سجلتها الكثير من النساء على مر التاريخ، إلا أن فالنتينا تريشكوفا تعد واحدة من أبرز هؤلاء، حيث حصلت على لقب أول رائدة فضاء فى العالم، كما أنها لا تزال صاحبة لقب التحليق فى الفضاء الواسع منفردة، وعلى الصعيد.

فالنتينا تريشكوفا

ولدت فى روسيا عام 1937 فى قرية بولشويا ماسلينيكوفا لأب مزارع توفى أثناء الحرب مع النازيين وأم تعمل ربة منزل، بعد إنهاء دراستها توجهت للعمل فى مصنع لإطارات السيارات لتتجه بعدها لدراسة الهندسة بأحد الأكاديميات الجوية، وتتخرج منها عام 1969كمهندسة فضاء.

بعد تحليقها خارج الأرض، وبعد عدة أشهر من إتمام الرحلة تزوجت فالنتينا من رائد فضاء زميل لها وهو أندريان نيكولاييف، ومن ثم انفصلت عنه وتزوجت من الطبيب يولى شابوشنيكوف.

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ذهابها للفضاء:

تم اختيار 5 نساء لاختبارهم وتدريبهم من أجل إرسالهم على متن مركبة فضائية، ولكن فشلت جميع النساء عدا فالنتينا التى حلقت عالياً فى الفضاء فى 16 يونيو 1963 على متن فوستوك 6، بعد يورى جاجارين "أول شخص يصعد للفضاء" بعامين، لتصبح وهى في الـ 26 من عمرها أول سيدة تصل للفضاء ومازالت حتى الآن هى المرأة الوحيدة التى سافرت منفردة للفضاء الخارجى.

رحلتها حول الأرض

انطلقت فى رحلة استمرت لمدة 3 أيام دارت خلالها فالنتينا 48 مرة حول الأرض، ولا تزال إلى الآن المرأة الوحيدة الي كانت في مهمة فضاء منفردة.