شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تغير الخلفية فى مكالمات فيديو Skype وZoom وMicrosoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أننا بدأنا ببطء الخروج من الحظر، لا تزال معظم المؤسسات تطلب من موظفيها البقاء في المنزل والعمل منه، وهذا يعني أننا ما زلنا بحاجة إلى حضور العديد من الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت، وغالبًا ما نجد أنفسنا الآن ننظف غرفتنا أو ننتقل إلى زاوية الغرفة لحضور اجتماع مؤتمر فيديو لأنك لا تريد أن يرى الآخرون غرفتك الفوضوية.

ولحسن الحظ، وجد العديد من موفري خدمة مكالمات الفيديو حلاً لذلك عن طريق إضافة ميزة خلفية افتراضية تسمح للمستخدمين باستبدال خلفيتهم بأي صورة يريدونها، حيث تتوفر ميزة الخلفية المخصصة أو الافتراضية حاليًا على Zoom وSkype وTeams، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك:

تغيير الخلفية على Zoom:

1- افتح تطبيق Zoom وقم بتسجيل الدخول.

2- توجه إلى الإعدادات واختر خيار الخلفية الافتراضية.

3- اختر ما إذا كان لديك شاشة خضراء أم لا في أسفل الصفحة.

4- حدد الخلفية المخصصة من خيار معين أو يمكنك أيضًا إضافة خلفية مخصصة بالنقر فوق الزر "+".

5- بعد ذلك، ابدأ مكالمة الفيديو مع الخلفية المحددة.

كيفية تغيير الخلفية على Skype

1-افتح تطبيق Skype وانقر على صورة الملف الشخصي.

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2- توجه إلى الإعدادات واختر خيار الصوت والفيديو.

3- اضغط هنا على الخلفية وأضف صورتك وقم بتعيينها كخلفية.

كيفية تغيير الخلفية في Teams:

- أثناء إعداد الصوت والفيديو قبل مكالمة فيديو، اضغط فوق علامة التبويب "تأثيرات الخلفية".

- ستظهر جميع خيارات الخلفية في الجانب الأيمن من الشاشة.

-هنا يمكنك إما اختيار خلفية جديدة أو ببساطة طمسها عن طريق تحديد خيار الخلفية الضبابية.

- يسمح Teams أيضًا للمستخدمين بتغيير الخلفية أثناء الاجتماع المستمر.

-وللقيام بذلك، اضغط على المزيد من الإجراءات.

-حدد خيار إظهار تأثيرات الخلفية.

-اختر الخلفية وقم بتطبيقها.