شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين نظامى Apple CarPlay و Android Auto للسيارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول كل من جوجل وأبل التحكم فى المعلومات والترفيه في السيارة باستخدام أنظمتهما الجديدة Apple CarPlay وAndroid Auto، حيث تسمح كلتا الواجهتين للأشخاص بالتحكم في مهامهم داخل السيارة دون الوصول إلى الأجهزة المحمولة مع الحفاظ على سلامة السائقين.

ويمكن أن يؤثر ذلك على الطريقة التي يتخذ بها الأشخاص قرارات شراء السيارات، بالإضافة إلى عمليات بحث مالكي السيارات عن حلول لتبسيط أنشطتهم داخل السيارة بما في ذلك الصوت والملاحة والموسيقى والأوامر الصوتية، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق بين Android Auto وApple CarPlay:

فكرة العمل:

تسمح هذه الأنظمة لهواتف المستخدمين بالاندماج بسلاسة مع نظام المعلومات والترفيه المدمج في السيارة، حيث يعمل Apple CarPlay مع الهواتف بداية من Apple iPhone 5 والإصدارات الأحدث، وبالمثل، يمكن لأي أجهزة محمولة تعمل بنظام Android Lollipop 5.0 استخدام Android Auto.

التصميم

الفرق الأساسي بين Apple CarPlay وAndroid Auto هو كيفية تنظيم شاشاتهما الرئيسية، حيث يحتوي Apple CarPlay على شاشة أكبر قابلة للتمرير، والتي تبدو أشبه بواجهة أيفون مع العديد من التطبيقات المتاحة بما في ذلك الخرائط والموسيقى والهاتف والرسائل والبودكاست والتشغيل الآن والصوت، كما أن تصميم التطبيقات بسيط للغاية وسهل الاستخدام بدون مجلدات أو قوائم فرعية حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على جميع تطبيقاته بنقرة واحدة أو نقرتين.

على غرار CarPlay، يتمتع Android Auto بواجهة أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بنظيره في الجهاز المحمول، وتعمل مجموعة من رموز التطبيقات في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية كاختصارات للوظائف المختلفة للسماح للمستخدمين بتجنب الانتقال إلى الشاشة الرئيسية لهاتفهم الذكي لاختيار التطبيقات، كما تعرض شاشة Auto الرئيسية قائمة بالإشعارات والمعلومات حول الطقس والملاحة، ويمكن للمستخدمين أيضًا التبديل بين شاشات الخرائط والموسيقى والمكالمات.

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التنقل

يوفر كلا النظامين خدمات التنقل والملاحة، حيث يستخدم CarPlay خرائط أبل التي تتكامل مع أوامر Siri الصوتية، ويوجه النظام المستخدمين إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه، أو يمكنهم إدخال عنوان الوجهة باستخدام زر الباحث، ويوفر النظام تصفحًا ممتازًا للمستخدمين. ومع ذلك، فإنه لا يقدم العديد من التفاصيل مثل خرائط Google، وهو معيار في Android Auto.

فيما يوفر نظام التنقل المدعوم من خريطة Google في Android Auto اتجاهات منعطف بمنعطف ويجد تلقائيًا مسارات بديلة إذا اكتشف حركة مرور كثيفة في المنطقة، كما يحلل الوجهات المحفوظة من جهاز المستخدمين، بحيث لا يضطرون إلى كتابة العنوان أو وضع الاسم يدويًا، وعلى غرار Apple CarPlay، يعمل Auto على تسهيل العثور على الأماكن والمواقع القريبة من خلال الأوامر الصوتية باستخدام مساعد Google

المكالمات والرسائل

يقدم كل من CarPlay وAuto تجربة بدون استخدام اليدين مع المكالمات والرسائل، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال نظام مراسلة متوافق مع الأوامر الصوتية، ويقوم بتنشيط نظام التحكم الصوتي حيث يضغط المستخدمون على زر الهاتف أو الرسالة على لوحة التحكم ويقرأون الرسائل بصوت عالٍ التي يتم تلقيها من خلال برنامج تحويل النص إلى صوت ويردون مرة أخرى مع Siri وGoogle Assistant على التوالي.

وعادةً ما يتم إرسال الرسائل النصية باستخدام برنامج تحويل الصوت إلى نص الذي يعمل لكليهما، وباستخدام Android Auto، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المكالمات والرسائل النصية يدويًا أو عبر الأوامر الصوتية، وتسمح عناصر التحكم اليدوية للمستخدمين بالعودة إلى الشاشة الرئيسية وإعادة فحص الرسائل السابقة.

وتتمثل إحدى ميزات Android Auto على Apple CarPlay في التكامل مع تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية مثل Google Hangout وWhatsApp وSkype وICQ وKik وغيرها. على العكس من ذلك، يدعم Apple CarPlay الرسائل القصيرة و iMessages، ولا يتعرف على تطبيقات المراسلة الخاصة بجهات أخرى باستثناء WhatsApp.