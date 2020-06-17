شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مزايا جديدة ستصل إلى نظام watchOS 7 من أبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحن على بعد أقل من أسبوع من مؤتمر أبل السنوى للمطورين WWDC 2020 الذى من المقرر بثه عبر الإنترنت بسبب تفشى جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن العديد من الأشياء، مثل الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل التابعة لها، ومنها نظام التشغيل watchOS 7 الخاص بساعتها الذكية، وكذلك الإعلان عن الانتقال إلى المعالجات القائمة على معمارية ARM فى حواسيبها.

إليك أبرز 5 ميزات جديدة ستصل إلى نظام watchOS 7 من أبل:

يبدو من التسريبات التى ظهرت حتى الآن أن هناك العديد من الميزات الجديدة التى من المتوقع أن تصل إلى نظام التشغيل watchOS 7 الذى تعمل به ساعة أبل الذكية، ومن الممكن أن تقوم أبل بتغيير بعض هذه الميزات أو إلغائها قبل الحدث، ولكن هذه هى الميزات الرئيسية المتوقعة حتى الآن:

1- إمكانية تخصيص وجوه شاشة الساعة:

كالعادة، من المتوقع أن يتضمن نظام التشغيل watchOS 7 مجموعة جديدة من وجوه الساعة، أبرزها إصدار جديد يسمى Infograph Pro لتخطيط وجوه الساعة وتخصيصها، كما سيتضمن نظام التشغيل الجديد أيضًا خيارات جديدة لإنشاء وجوه ساعة مخصصة باستخدام صور من تطبيق الصور فى آيفون أو ساعة أبل.

بالإضافة لدعم الألبومات المشتركة حيث يمكن للمستخدم استخدام ألبوم العائلة المشترك كوجه ساعة يتضمن الصور التى أضافها أفراد العائلة الآخرون، من المتوقع أن يشتمل التحديث أيضًا على واجهة ساعة رقمية جديدة تُسمى International التى ستُظهر أعلامًا من بلدان مختلفة، وتشغل وجه الساعة بالكامل.

2- ميزة وضع الأطفال:

من المتوقع أيضًا أن يشتمل الإصدار الجديد من watchOS 7 و iOS 14 على ميزات وضع الأطفال Kids Mode التى تُمكن الآباء من إدارة ساعات أبل الذكية التى يرتديها أطفالهم باستخدام هاتف أبل الخاص بأحد الوالدين.

ستكون هناك أيضًا ميزة جديدة تُسمى SchoolTime ، التى ستسمح للآباء بإدارة التطبيقات التى يمكن للأطفال استخدامها خلال ساعات معينة من اليوم، بالإضافة لميزة تغيير حلقات النشاط Activity rings، حيث ستزيل أبل التركيز على معرفة عدد السعرات الحرارية التى حرقها الطفل، وبدلاً من ذلك ستجعل الميزة تركز على تتبع الحركة البدنية التى قام بها الطفل طوال اليوم لمدة معينة.

Advertisements

3- ميزة كشف الأكسجين فى الدم:

من المتوقع أن تقوم أبل بتقديم ميزة جديدة لأول مرة فى watchOS 7 تتيح للساعة الكشف عن مستويات الأكسجين فى الدم، حيث ستتمكن من مراقبة مستوى الأكسجين فى الدم وكذلك تلقى إشعار سواء فى ساعة أبل أو هاتف آيفون إذا انخفض القياس إلى ما دون مستوى معين.

4- ميزة تتبع النوم:

تشير جميع التسريبات بأن ميزة تتبع النوم فى WatchOS 7 ستظهر رسميًا هذا العام، حيث ستقوم الساعة الذكية بتتبع نوعية نوم المستخدم باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار والمقاييس المختلفة، مثل: معدل ضربات القلب والضوضاء والحركة.

بالإضافة لدمج التنبيهات بشكل كامل مع ميزة تتبع النوم فى ساعة أبل، مثل: قدرة الساعة على إيقاف المنبه تلقائيًا بمجرد الاستيقاظ والبدء فى الحركة، وتعتيم الشاشة وتفعيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا، والتذكير بشحن الساعة قبل الذهاب إلى النوم.

5- ميزة التحكم فى السيارة:

من المتوقع أن تكون ميزة مفتاح السيارة CarKey إحداى الميزات الجديدة الرئيسية فى iOS 14 والتى ستسمح للمستخدمين بإلغاء قفل سيارتهم والتحكم فيها باستخدام هاتف آيفون أو ساعة أبل الذكية.

حيث تتيح لهم قفل السيارات وفتحها وبدء تشغيلها باستخدام آيفون بدلاً من مفتاح السيارة، ومن المتوقع أن يتكامل CarKey مع نظام التشغيل watchOS 7 حتى يتمكن المستخدمون من فتح سياراتهم والتحكم فيها عن بُعد من خلال ساعة أبل الذكية.