شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء: يجب أن نتعلم من الأخطاء ويكون الاستعداد لاصطدام كويكب أفضل من الاستجابة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صرّح توماس جونز، العالم والرائد المتقاعد من وكالة ناسا لموقع سبيس أنه يجب أن تكون المحاولات غير المنسقة والمتأخرة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نوعًا من الدروس القيًمة للتعلم من الفشل، ومساعدة قادة العالم للاستعداد بكفاءة أكبر للأزمات والكوارث المستقبلية."

وقال جونز لموقع سبيس: "إني أرى في أزمة فيروس كورونا درسًا جيدًا لإدراك الأخطاء التي حصلت والعمل على تجنبها عند التخطيط لمنع تأثير كويكب."

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مهارة العمل كفريق واحد وقال جونز: "في سبيل تحقيق استجابة أفضل للكوارث، يجب أن تتعامل الحكومات والوكالات الحكومية الدولية مع بعضها بشفافية أكبر وتعاون أوثق، والواضح أن ذلك لم يحصل خلال التعامل مع جائحة كوفيد-19، إذ فسرت منظمة الصحة العالمية البيانات بشكل خاطئ وتصرف القادة السياسيون وفقًا لمصالحهم الشخصية."

وأضاف جونز: "يتوقع حصول هذه المشكلات عند التعامل مع الأزمات الضخمة، لكن يجب التعامل مع تهديد اصطدام كويكب بصورة أفضل، إذ أن القرارات المتفرقة غير الواضحة ستؤثر سلبيًا على اتخاذ القرارات، ما سيعوق عملية إبعاده."