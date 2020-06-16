شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء: يجب أن نتعلم من الأخطاء ويكون الاستعداد لاصطدام كويكب أفضل من الاستجابة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
صرّح توماس جونز، العالم والرائد المتقاعد من وكالة ناسا لموقع سبيس أنه يجب أن تكون المحاولات غير المنسقة والمتأخرة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نوعًا من الدروس القيًمة للتعلم من الفشل، ومساعدة قادة العالم للاستعداد بكفاءة أكبر للأزمات والكوارث المستقبلية."
وقال جونز لموقع سبيس: "إني أرى في أزمة فيروس كورونا درسًا جيدًا لإدراك الأخطاء التي حصلت والعمل على تجنبها عند التخطيط لمنع تأثير كويكب."
وقال جونز: "في سبيل تحقيق استجابة أفضل للكوارث، يجب أن تتعامل الحكومات والوكالات الحكومية الدولية مع بعضها بشفافية أكبر وتعاون أوثق، والواضح أن ذلك لم يحصل خلال التعامل مع جائحة كوفيد-19، إذ فسرت منظمة الصحة العالمية البيانات بشكل خاطئ وتصرف القادة السياسيون وفقًا لمصالحهم الشخصية."
وأضاف جونز: "يتوقع حصول هذه المشكلات عند التعامل مع الأزمات الضخمة، لكن يجب التعامل مع تهديد اصطدام كويكب بصورة أفضل، إذ أن القرارات المتفرقة غير الواضحة ستؤثر سلبيًا على اتخاذ القرارات، ما سيعوق عملية إبعاده."
وقال ليندلي جونسون، مدير البرنامج التنفيذي لمكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لوكالة ناسا: "سواء كنا نسعى لمنع اصطدام الكويكب أو التصدي لفيروس فمن المهم جدًا أن نكون على أهبة الاستعداد مبكرًا بدلاً من انتظار حصول الكارثة والبحث عن الحلول بعد فوات الأوان."
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: رائد فضاء: يجب أن نتعلم من الأخطاء ويكون الاستعداد لاصطدام كويكب أفضل من الاستجابة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.