HTC تعود من جديد مع الهاتفين المميزين (Desire 20 Pro و U20 5G)

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويقتصر وجود (Desire 20 Pro) و (U20 5G) في البداية على تايوان مع عدم وجود خبر عن الأسعار والتوافر العالمي حتى الآن، لكن من المتوقع أن يصل هاتف (HTC Desire 20 Pro) إلى أسواق أخرى، مثل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت شركة (HTC) إلى أن كلا الهاتفين يمكن أن يصلا إلى أسواق خارج تايوان، لكن الصياغة غامضة بعض الشيء ومفتوحة للتفسير.

HTC U20 5G

يأتي هذا الهاتف كأحدث جهاز من الفئة المتوسطة في تشكيلة (HTC)، كما أنه أول هاتف للشركة يفتخر باتصال (5G)، ويتضمن شاشة بقياس 6.8 إنشات وبدقة +FHD، مع ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، كما أنه يتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

وهناك قارئ لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية لتجنب المشكلات التي اشتكى منها بعض المستخدمين في بعض الهواتف الأخرى باستخدام قارئ بصمات الأصابع الجانبي.

ويتضمن الجهاز كاميرا خلفية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما للقطات الماكرو والآخر للبيانات العميقة.

وزودت الشركة الهاتف بمعالج (Snapdragon 765G)، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة microSD، وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السلكي بقدرة 18 واطًا.

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ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10، ويدعم ميزة (NFC)، مع وجود نظام تحديد المواقع العالمي المزدوج التردد.

HTC Desire 20 Pro

يحتوي هذا الهاتف شاشة بقياس 6.5 إنشات وبدقة +FHD، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9.

وهناك قارئ لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية، إلى جانب الكاميرا الخلفية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما للقطات الماكرو والآخر للبيانات العميقة.

وزودت الشركة الهاتف بمعالج (Snapdragon 665)، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة microSD، وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السلكي بقدرة 18 واطًا.

وتأتي البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وهي داعمة للشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10، ويدعم ميزة (NFC)، مع وجود منفذ لسماعات الرأس وشبكة لاسلكية مزدوجة النطاق.

يذكر أن إتش تي سي كانت في السابق تنافس سامسونج من حيث الابتكار في مجال الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، لكنها تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ويرجع الفضل إلى (HTC) لكونها أول شركة مصنعة للهواتف الذكية تعمل على تأسيس البرنامج المجتمعي (HTC Elevate) قبل ظهور ون بلس أو شاومي في الصورة، ولكنها أغلقت البرنامج.