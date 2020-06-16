تكنولوجيا: Boston Dynamics تستعد لبيع Spot robot بسعر 74500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة Boston Dynamics في إطلاق روبوت Spot الذكي الذي يتميز بتصميم رباعي الأرجل للبيع العام بسعر مرتفع جداً 74500 دولار.

إستغرقت شركة Boston Dynamics الكثير من الأعوام في تطوير جهاز روبوت Spot، حيث بدأت الشركة خلال العام الماضي في تأجير Spot robot للشركات، واليوم ينطلق للبيع للشركات في الولايات المتحدة.

يأتي Spot robot بمستوى تسعير يحاكي سيارة Tesla Model S الفاخرة، إلا أن Boston Dynamics تؤكد على أنه مع هذا التسعير تقدم الشركة الروبوت الأكثر تقدماً في العالم، والذي لديه قدرة على الوصول إلى أي مكان يصل إليه الإنسان.

ويتميز روبوت Spot بقدرته على المسح وجمع البيانات، كما يأتي بقدرة على إنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد لمواقع البناء، وأيضاً القدرة على مسح الآلات للبحث عن الأخطاء والعيوب، كما إستخدم في الآونة الأخيرة لتصنيف مرضى COVID-19، ودعم فرقة القنابل في الشرطة.

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أيضاً تؤكد Boston Dynamics على إمكانية تخصيص منصة روبوت Spot بالكثير من المستشعرات، كما يدعم البرمجة لآداء عمليات التفتيش، أيضاً أشار Zack Jackowski من شركة Boston Dynamics إلى أن الروبوت يمكن أن يقدم الدعم للشركات الصناعية والتجاريين بشكل خاص.

يذكر أن Boston Dynamics قدمت تحديث لبرمجيات الروبوت بإصدار Spot 2.0 لدعم الروبوت بمميزات تدعم الإستقلالية والتنقل بسلاسة أكبر، كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على تطوير ميزة التشغيل عن بعد، أيضاً تقدم الشركة نموذج تجريبي لعملاء الشركة لإختبار آداء الوحدة قبل الشراء.

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