تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول MSI Prestige 15: أفضل حاسب بمقاس 15 أنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة MSI تتطلع إلى كسب المستخدمين المهتمين بمهام التصوير وتحرير الفيديو والمبدعين والمحترفين وغيرهم من المتخصصين بهذه الأعمال من خلال حاسبها المحمول الجديد MSI Prestige 15، إذ يتميز هذا الحاسب بالجيل العاشر من معالج Core i7 مع كرت الشاشة GeForce GTX 1650 Max-Q والأهم من ذلك هو وزنه الخفيف الذي يجعل من السهل حمله والتنقل به.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول MSI Prestige 15:

التصميم

يتميز MSI Prestige 15 بتصميم في غاية الأناقة، فهو يأتي مصنع من الألمنيوم الأنيق كما أن حوافه نحيفة للغاية مما يجعل من السهل التنقل به وحمله في أي مكان، ويبلغ مقاس الحاسب 15.6 بوصة مع سماكة 15.9 ملليمتر ووزن 1.6 كيلوجرام.

من أهم ما يميز تصميم الحاسب المحمول هي المفصلة المسطحة بزاوية 180 درجة والتي تسمح للمستخدمين بتفعيل وضع Flip-and-Share من خلال دفع الشاشة بالكامل إلى أسفل، والضغط على F12 لقلب الشاشة رأسًا على عقب لمواجهة شخص يجلس أمامك.

يتضمن الحاسب المحمول مساكات صغيرة كما أن الكاميرا موجودة في مكانها الأمثل المعتاد أي أعلى الشاشة، وبالتحدث عن الكاميرا، فهي تأتي بدقة الـ HD، ولكن للأسف لا يوجد بها دعم لـ Window Hello أو الـ IR.

وبالنسبة للمنافذ، فيجمع الحاسب بين سبعة منافذ بما في ذلك منفذين Thunderbolt 3 من الجانب الأيسر، ويمكن استخدامهما لشحن الجهاز من خلال محول الطاقة بقوة 90 واط.

وعلى نفس الجانب، هناك أيضًا منفذ HDMI 2.0، بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس 3.5 مم. أما من الجانب الأيمن، فستجد منفذين USB 3.2 من النوع A، مع فتحة لإدخال بطاقة microSD.

فيما يخص بلوحة المفاتيح ومنطقة الفارة، فتأتي لوحة المفاتيح باللون الأسود مع إضاءة خلفية باللون الأبيض، في حين تأتي منطقة الفارة بمقاس 5.5 × 2.5 بوصة مع الزر الأيمن والأيسر مدمجين بالداخل ومستشعر لبصمة الأصبع بالزاوية العلوية اليسرى، وتستجيب منطقة الفارة بشكل سريع للمسات الأصبع، كما أنها تدعم أيضًا برامج تشغيل Precision من مايكروسوفت لإيماءات Windows 10.

الشاشة

هناك نسختين من شاشة هذا الجهاز؛ نسخة بدقة 1080 بكسل، ونسخة بدقة 4K. وتأتي الشاشة من نوع IPS بحجم 15.6 بوصة وهي شاشة معتمة.

تقدم هذه الشاشة مستويات رائعة من ناحية زوايا الرؤية، ومستوى الإضاءة، ونسب الـ sRGB والـ Adobe RGB، لذا فلن تحتاج إلى أن تُعدل أي شيء من ناحية الألوان، فهي تأتي بشكل مضبوط تمامًا من خارج الصندوق.

Advertisements

ومع ذلك، هناك أيضًا تقنية MSI True Color والتي ستوفر لك خيارات أكثر من ناحية الألوان. جدير بالذكر انه قد تلاحظ أن زمن الاستجابة للون الأبيض والرمادي بطيء بعض الشيء.

تصل نسبة السطوع لهذه الشاشة إلى 428 nits، لذا فلن تواجه صعوبات أثناء استخدام الجهاز تحت أشعة الشمس.

الأداء

أما فيما يخص بالأداء، فيأتي الجهاز بالجيل العاشر من معالج Core i7-10710U من إنتل، وهو معالج سُداسي النواة بتردد 1.1 جيجاهرتز مع 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ويمنح المعالج الجهاز أداء رائع وسلس وسريع مع المهام اليومية أو المهام الثقيلة.

والأهم، هو أن الحاسب يستخدم كرت الشاشة المتصل HD 620، والذي يدعم ترميزات الفيديو للـ VP9 والـ H.256.

بإمكانك أيضًا استخدام تقنية Nvidia Optimus للتحويل التلقائي بين كرت الشاشة المتصل إلى المنفصل، وهو الـ GeForce GTX 1650 Max-Q من إنفيديا مع 4 جيجابايت من الـ VRAM. ويعطيك كرت الشاشة هذا دلالة واضحة عن أن الأداء ممتاز من ناحية الألعاب والإعدادات المتواصلة.

يقدم MSI Prestige 15 نظام MSI Creator Center، والذي يسمح لك بتتبع وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة العشوائية، كما يمكنك أيضًا ضبط ألوان شاشتك من خلال الإعدادات المسبقة.

البطارية

يأتي الحاسب ببطارية ضخمة بقوة 82 واط، والتي ستوفر لك 7 ساعات ونصف من الاستخدام العديد من البرامج مع تصفح الإنترنت وضبط الإضاءة لمستوى الـ 60 بالمئة، وهذا رقم جيد جدًا. وعند الضغط عليه، أي من ناحية الألعاب مع ضبط الإضاءة على أعلى مستوى، فسيعطيك ساعتين. كما يأتي مع الحاسب شاحن بقوة 90 واط، والذي سيقوم بشحنه من صفر إلى مئة بالمئة في ساعة ونصف.

السعر

يأتي حاسب MSI Prestige 15 إصدار 1080 بكسل بسعر 5199 ريال سعودي أي ما يعادل تقريبًا 1385 دولار أمريكي.

0.00 إذا كنت بحاجة إلى حاسب محمول خفيف الوزن مع تصميم أنيق وأداء فائق وبطارية ممتازة، فإن MSI Prestige 15 هو الحل الأنسب إليك، إذ أنه يوفر أداء ممتاز مع شاشة بدقة 4K بألوان حيوية وبطارية مثالية إلى حد كبير. 9.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق وزن خفيف

وضع Flip-and-Share

شاشة مذهلة من جميع الاتجاهات

أداء جيد جدًا

بطارية ممتازة السلبيات زمن الاستجابة للون الأبيض والرمادي بالشاشة بطيء

لا يوجد دعم لـ Windows Hello أو الـ IR مع الكاميرا

ترتفع الحرارة تحت الضغط

اعلان





