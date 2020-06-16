تكنولوجيا: إنتل تكشف عن كاميرة RealSense D455 التي تتميز بدقة مضاعفة عن الجيل السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل عن إصدار جديد من كاميرات RealSense لعمق التصوير، حيث يأتي الإصدار الجديد بعنوان RealSense D455، والتي تدعم دقة أعلى، مع دعم نطاق أطول في التصوير، والتي تتوفر للطلب المسبق الآن بسعر 239 دولار.

تقدم إنتل كاميرات RealSense لعمق التصوير ولدعم تطبيقات الروبوت بشكل رئيسي، كما تدعم رؤية 3D لدعم أجهزة الروبوت في التنقل دون الحاجة إلى نظام GPS.

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كما يتميز الإصدار الجديد D455 بنطاق أطول يصل إلى 6 أمتار، وهو نطاق مضاعف مقارنة بالإصدار السابق D400، حيث يأتي النطاق الأطول بكفاءة دون التضحية بمجال العرض، كما تتميز الكاميرة بمصراع لدعم عمق التصوير، مع مستشعر RGB، مع تحسينات في الإتصال بين جهات البث المختلفة التي يتم إلتقاطها عبر stereo في الكاميرة، مع دعم تحسين دقة الألوان.

أيضاً كنتيجة لتركيز إنتل على تحسين دقة الألوان في كاميرة D455، تدعم الكاميرة العمل بكفاءة في ظروف الإضاءة المختلفة، حيث تؤكد إنتل على أن هذه المميزات ستدعم المطوريين لتطوير وبناء الأجهزة الجديدة التي تركز على الرؤية بحرية أكبر لتدعم تفاعل أفضل وإدراك أعلى.

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