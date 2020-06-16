تكنولوجيا: هاتف Doogee S88 Pro يضم بطارية بقدرة 10000 mAh مع تصميم قوي بسعر 250 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم هاتف Doogee S88 Pro الذي يتميز بتصميم مستوحى من غطاء الرأس الشهير لشخصية Iron Man، كما يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 10000 mAh، مع نظام تشغيل Android 10 ،كما يبدأ شحن الهاتف في 21 من يونيو بسعر 250 دولار.

يتميز تصميم هاتف Doogee S88 Pro باثنان من إضاءة LED في الجزء الخلفي من تصميم الهاتف، والتي تتميز بألوان RGB، لدعم المستخدم بإضاءة واضحة للإشعارات، كما يتضمن الهاتف اثنان من الأزرار القابلة للتخصيص في الجزء الجانبي من إطار الهاتف، حيث تدعم هذه الأزرار البرمجة لتأدية 3 من المهام عبر النقر مرة واحدة، أو النقر مرتين أو أيضاً الضغط المطول.

أيضاً يتضمن الجانب الأخر من تصميم هاتف Doogee S88 Pro مستشعر للبصمة، كما يدعم الهاتف تقنية NFC، أيضاً يمكن لبطارية الهاتف المميزة بقدرة 10000 mAh أن تدعم إستمرار الهاتف في وضع الإستعداد لمدة شهر، كما يمكن أن تدعم تشغيل ألعاب 3D حتى 19 ساعة، ومع الإستخدام في المهام التقليدية يمكن للهاتف أن يستمر بعمر شحن حتى 7 إلى 8 أيام.

أيضاً يمكن للهاتف أن يدعم المستخدم كقاعدة شحن بقدرة 5W للشحن العكسي، بينما يدعم الهاتف الشحن عبر شاحن لاسلكي بقدرة 10W.

كما يتميز هاتف Doogee S88 Pro بتصميم قوي، حيث إستطاع الهاتف مقاومة السقوط في الإختبارات حتى 1000 مرة، من مسافة 1.5 متر، كما يدعم مقاومة الماء حتى ساعتين عند عمق 1.5 متر، أو يوم كامل عند عمق متر واحد، حيث يدعم الهاتف معايير IP69K لمقاومة الصدمات، والإهتزاز، والسقوط مع الضغط والحرارة المرتفعة، أو الحرارة المنخفضة حتى -55 لمدة 4 ساعات.

Advertisements

هاتف Doogee S88 Pro يضم شاشة بحجم 6.3 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، مع طبقة حماية من Gorilla Glass، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P70، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

وتتميز كاميرة Doogee S88 Pro الثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 21 ميجا بيكسل، الذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 130 درجة، ومستشعر أخير بدقة 8 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يضم نتوء الشاشة العلوي بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Doogee S88 Pro بألوان البرتقالي، الأخضر، إلى جانب اللون الأسود، حيث يتوفر للحجز المسبق عبر AliExpress بسعر 250 دولار.

المصدر

اعلان





