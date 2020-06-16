Galaxy M41 قد يكون أول هاتف من سامسونج يضم شاشة OLED غير مصنوعة من قبل الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال شركة سامسونج تُهيمن على سوق شاشات OLED الصغيرة، فهي تستخدم شاشات OLED الخاصة بها في هواتفها الذكية، وتقوم كذلك بتوريدها للشركات التقنية الكبيرة الأخرى مثل آبل. الآن، يبدو أن شركة آبل تتطلع إلى إستيراد شاشات OLED من الشركات المصنعة الأخرى.
أول هاتف من شركة سامسونج سيستخدم شاشة OLED غير مصنوعة من قبل الشركة هو Galaxy M41، على الأقل وفقًا لبعض المصادر والتي ذكرت كذلك أن الشركة الكورية الجنوبية إختارت بالفعل شركة China Star Optoelectronics Technology المملوكة من قبل شركة TCL لتزويدها بشاشات OLED التي ستقوم بإستخدامها في هذا الهاتف.
ومع ذلك، الشركة تنظر أيضًا إلى شركة BOE كبديل محتمل لتزويدها بشاشات OLED الصغيرة لبعض هواتفها الذكية القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن شركات مثل Xiaomi و Motorola كانت قد تعاملت مع شركة China Star Optoelectronics Technology على هواتف ذكية مثل Xiaomi Mi 10 و Motorola Edge على التوالي.
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