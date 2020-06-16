شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب صور ومحادثات وتسجيلات صوتية لملايين المستخدمين لتطبيقات المواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون أمنيون بشركة vpnMentor تسريب صور جنسية صريحة وتسجيلات صوتية ومحادثات خاصة بعدد من مستخدمى تطبيقات المواعدة الشهيرة عبر الإنترنت، إذ اكتشف باحثو الأمن خوادم غير محمية تضم أكثر من 20 مليون ملف مرتبط بمئات الآلاف من المستخدمين.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات يمكنها تحديد الهوية الشخصية، إلا أن الخبراء أكدوا أن مخترقا محترفا يمكنه بسهولة الكشف عن هوية المستخدم من خلال الصور والمعلومات الأخرى المتاحة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من غير المعروف ما إذا كان أى شخص آخر استطاع الوصول إلى البيانات، لكن الفريق يقول أن هناك ما يكفى لارتكاب عمليات احتيال وابتزاز وهجمات فيروسية على مستخدمى التطبيقات.

ووجد الفريق ما مجموعه 845 جيجا بايت من البيانات، والتى تضمنت أكثر من 20 مليون مل، وتنتمى البيانات إلى تسعة تطبيقات مواعدة مختلفة.

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بعد تتبع التسريبات، وجد الفريق أنهم نشأوا من نفس المصدر - العديد منهم أدرجوا تحت اسم مطور "Cheng Du New Tech Zone" على Google Play.

تضمنت البيانات المسربة العديد من الصور، والعديد منها ذات طبيعة جنسية، إلى جانب لقطات شاشة للمحادثات الخاصة والتسجيلات الصوتية والمعاملات المالية.

على الرغم من عدم احتواء أى من البيانات على "معلومات تعريف شخصية" ، وجد الباحثون صورًا لوجوه مرئية وأسماء مستخدمين وبيانات شخصية ومالية يمكن استخدامها جميعًا لكشف هوية الأفراد.

وشارك فريق vpnMentor ما اكتشفوه عبر منشور بمدونتهم، قالوا به: "لأسباب أخلاقية، لا نعرض أو ننزل أبدًا كل ملف مخزن على قاعدة بيانات مخترقة أو مجموعة AWS، ونتيجة لذلك من الصعب حساب عدد الأشخاص الذين تاثروا بخرق البيانات هذا، لكننا نقدر أنه كان على الأقل 100 ألف - إن لم يكن الملايين".