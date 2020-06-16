شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف تريليون دولار حصيلة إيرادات متجر تطبيقات أبل خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن متجر أبل App Store حقق إيرادات وصلت إلى نصف تريليون دولار العام الماضى، إذ كان نظام App Store مسئولا عن جلب 519 مليار دولار من المبيعات عالميًا فى عام 2019 وحده، وفقًا لخبراء اقتصاديين مستقلين فى شركة Analysis Group للتحليلات.

كانت الفئات الأعلى قيمة هى تطبيقات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات السلع والخدمات الرقمية، فى حين كانت الألعاب هى الفئة الأكثر تنزيلًا.

وكان تطبيق السفر إكسبيديا، ومنصة مشاركة ركوب السيارات أوبر وتطبيق stalwart Deliveroo، من بين أكبر الرابحين.

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذى للشركة: "متجر التطبيقات هو مكان يمكن فيه للمبتكرين والحالمين لإحياء أفكارهم، ويمكن للمستخدمين العثور على أدوات آمنة وموثوقة لتحسين حياتهم، وفى وقت صعب وغير مستقر، يوفر App Store فرصًا دائمة لريادة الأعمال والصحة والرفاهية والتعليم وخلق الوظائف، مما يساعد الأشخاص على التكيف بسرعة مع عالم متغير".

وأضاف كوك: "نحن ملتزمون ببذل المزيد لدعم ورعاية مجتمع App Store العالمى - من متاجر المطورين فى كل بلد تقريبًا إلى الشركات التى توظف الآلاف من العمال - حيث تواصل تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادى للمستقبل.'

ونظرت الدراسة فى بيانات عام 2019 للحصول على رؤية دقيقة عن نظام App Store الكامل، مع مراعاة جميع مصادر التجارة.

من أصل 519 مليار دولار، شكلت المبيعات من السلع والخدمات المادية أكبر حصة على App Store فى عام 2019 ، حيث بلغت 413 مليار دولار.

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ضمن هذه الفئة، كانت تطبيقات التجارة عبر الهاتف المحمول المسئولة عن الغالبية العظمى من المبيعات، ومن بينها كان البيع بالتجزئة صاحب النصيب الأكبر، حيث بلغ 268 مليار دولار.

تشمل تطبيقات البيع بالتجزئة تلك التى تمثل متاجر التجارة الإلكترونية مثل Target و Best Buy ، بالإضافة إلى الأسواق الافتراضية التى تبيع السلع المادية، مثل Etsy

حققت تطبيقات السفر، بما فى ذلك Expedia United ، 57 مليار دولار، بينما شكلت تطبيقات التوصيل، بما فى ذلك Uber و Lyft نحو 40 مليار دولار فى المبيعات، وتطبيقات توصيل الطعام، بما فى ذلك DoorDash و Grubhub ، وصلت إيراداتها لنحو 31 مليار دولار.

بلغت المبيعات من السلع والخدمات الرقمية 61 مليار دولار، وشملت هذه الفئة تطبيقات للموسيقى والفيديو، واللياقة البدنية، والتعليم، والكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، والأخبار والمجلات، وخدمات المواعدة والمزيد.

كانت الألعاب، وهى التطبيقات الأكثر تنزيلًا فى عام 2019، أكبر مولد للمبيعات ضمن هذه الفئة.

تضمنت الألعاب البارزة لعام 2019 كلا من Mario Kart Tour '' ، التى كانت اللعبة الأكثر تنزيلًا لعام 2019 ، و `` Sky: Children of the Light '' التى فازت بجائزة أفضل لعبة آيفون لعام 2019 من أبل.