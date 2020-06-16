شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور تقريبية مرعبة توضح تأثير إدمان التليفزيون َعلى صحة الإنسان عام 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام باحثون من onlinegambling.com بتحليل بيانات من دراسات مختلفة حول كيفية تأثير نمط الحياة المستقر والداخلي على جسم الإنسان، تم استخدام هذا لإنشاء "إريك وهانا" ، وهو رجل تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر وامرأة مدمنان على مشاهدة التلفزيون في عام 2040.

اتضح انه شيب الجلد ، والأكياس الداكنة تحت العينين والسمنة هي أكثر الأمراض الواضحة التي يعاني منها الأفراد، لكن الباحثين يقولون أيضًا إنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالسكري وسرطان الأمعاء والدوالي.

"وحسب جريدة الديلى ميل، استخدم البحث لاظهار كيف يمكن أن تبدو إذا لم تغير عاداتك من السمنة وتلف الوضعية للشيخوخة المبكرة والعيون الحمراء الباهتة، هذه ليست سوى بعض الآثار السيئة التي يمكن أن يسببها نمط الحياة غير الصحي.

الصلع هو مصدر قلق للرجال لأنه يمكن أن يحدث بسبب نقص أشعة الشمس والفيتامينات، بالإضافة إلى البقع الناتجة عن تناول الكثير من رقائق البطاطس اثناء مشاهدة التلفزيون والعاب الفيديو.

كما أدى مشاهدة التلفزيون بنهم إلى ارتفاع في العزوبة، أصبح الشباب أقل نشاطًا جنسيًا الآن مما كانوا عليه قبل 20 عامًا ، مع تضاعف العزوبة بين 25 إلى 34 عامًا منذ عام 2002.بالنسبة للنساء ، ازدادت العزوبة أيضًا ، وأثرت الآن على 12.6 في المائة من سن 25 إلى 34 عامًا ، بعد أن كانت سبعة في المائة في عام 2002.

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يقول الخبراء أن الانغماس في التلفزيون أو الهواتف الذكية قد يترك فرصًا أقل ليكون حميميًا، تسمح الأداة التفاعلية للأشخاص برؤية مدى الضرر الجسدي الذي قد ينجم عن سنوات من الجلوس على الأريكة أمام الشاشة.

يقول الموقع: "الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 35 في المائة من الجلوس لفترات طويلة من أولئك الذين يبقون نشطين، ويقول الموقع إن الحالة المزمنة الأخرى التي يمكن أن تحدث هي مرض السكري.

شهد إغلاق فيروسات التاجية عددًا من الأشخاص أكثر من المعتاد في المنزل ويتحولون إلى البث للترفيه، تظهر الأرقام أن 43 في المائة من البالغين الأمريكيين هم أكثر عرضة لمشاهدة الأفلام على خدمات البث بسبب الإغلاق.



تأثير إدمان التليفزيون َعلى صحة الإنسان عام 2040 (1)



تأثير إدمان التليفزيون َعلى صحة الإنسان عام 2040 (2)



تأثير إدمان التليفزيون َعلى صحة الإنسان عام 2040 (3)