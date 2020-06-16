إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف OnePlus Z مع عدد أكبر من الكاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف OnePlus Nord 5G والذي من المفترض أن يصل إلى السوق تحت إسم OnePlus Z، سيضم أربع كاميرات في الخلف بدلاً من ثلاثة كما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة، على الأقل هذا ما أشار إليه المسرب البارز Max J في آخر تغريدة له على شبكة تويتر.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد كانت قد إقترحت وصول الهاتف OnePlus Z مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفي حالة إذا كان الهاتف يضم بالفعل أربع كاميرات في الخلف، فنحن نتوقع أن تكون الكاميرا الرابعة عبارة عن كاميرا ماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد ذكر نفس المصدر الذي سرب هذه المعلومات أن الهاتف OnePlus Z سيصل في شهر يوليو المقبل، وهو ما يعني بعد بضعة أسابيع من الآن.

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وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد لمحت إلى أن الهاتف OnePlus Z سيأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Z سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.