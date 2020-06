الهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo قد يصل في أوائل شهر يوليو، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أفسد تفشي COVID-19 خطط مايكروسوفت أكثر من مرة مما أجبر الشركة على تأجيل إطلاق نظام Windows 10x. قد يعتقد المرء أن الهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo الذي طال إنتظاره قد يكون مصيره التأخير أيضًا، ولكن وفقا لتقرير جديد، قد تكون الشركة في الواقع متقدمة على الموعد المحدد.

يُشاع أن شركة مايكروسوفت تسارع إلى الإعلان عن الجهاز قبل Galaxy Fold 2 الذي من المفترض أن يصل في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. هذا يعني أن الإعلان سيحدث في الأسابيع التالية، لذلك لدى مايكروسوفت الوقت الكافي لبناء بعض الضجة قبل إطلاق الهاتف.

بالطبع، من الصعب التحقق من صحة التقرير مع العلم بأن مايكروسوفت ما زالت لم تعلن عن أي تغييرات في خططها، والتي كانت تتمثل في إطلاق الجهاز في الربع الرابع من هذا العام. عمومًا، سنواكب الوضع وسنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات.

I'm told Microsoft wants to launch Surface Duo before the Galaxy Fold 2 is announced. So, before August 5th? We're getting close. Assuming plans don't change, Surface Duo should start shipping in less than 2 months.