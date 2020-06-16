جهاز Playstation 5 سيحصل على واجهة مستخدم جديدة كليًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Sony في الأسبوع الماضي عن جهاز Playstation 5، ولكنها إكتفت حتى الآن بالحديث عن العتاد ولم تتحدث بعد عن البرمجيات. الآن، علمنا أن جهاز Playstation 5 سيحصل على واجهة مستخدم جديدة تمامًا تختلف عن تلك المستخدمة في جهاز Playstation 4 الحالي، وتجلب معها بعض المفاهيم الجديدة المختلفة تمامًا.

تم تأكيد ذلك من قبل Matt MacLaurin والذي يشغل منصب نائب رئيس فريق التصميم في قسم Playstation بشركة Sony. وعلاوة على ذلك، فقد قال أن واجهة المستخدم الجديدة ستكون عملية وستستند على لغة تصميم جديدة، كما أنها ستركز على تحسين تجربة المستخدم الإجمالية.

هذا أمر منطقي، الميزة الفريدة لجهاز Playstation 5 هي الذاكرة التخزينية SSD المصممة خصيصًا لهذا الجهاز والتي ستتغلب حتى على ذواكر SSD الرائدة المخصصة للحواسيب الشخصية على مستوى الأداء، وبالتالي هذا سيسمح بالقضاء على مشكلة التحميل وجعلها مشكلة من الماضي.

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إذا لم تكن من محبي نظام الألوان المستخدم في جهاز Playstation 5 الجديد، فقد لمح Matt MacLaurin كذلك إلى أنه ” سيكون هناك إصدار خاص للجميع ” وأجاب بـ ” ربما ” عندما تم إستفساره حول ما إذا كان سيكون هناك طراز أسود اللون.