تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الإصدار المرتقب من ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch 3، التي تنطلق رسمياً وفقاً للتوقعات في حدث يعقد الشهر المقبل.

أوضح تقرير جديد من SamMobile نشر اليوم، أن ساعة Galaxy Watch 3 تنطلق بنموذج مميز بحجم 1.2 إنش في الشاشة، وحجم 1.4 إنش في الشاشة، مع حجم لقرص الساعة 41مم، و45مم، على أن تنطلق الساعة الذكية بتصميم من التيتانيوم أو الألومنيوم، كما يأتي الإصدار المميز بتصميم من الألومينوم بمستوى تسعير أقل.

ويأتي النموذج الأصغر من ساعة Galaxy Watch 3 الذكية بقياسات 41 في 42.5 في 11.3مم، بينما يتميز النموذج الأكبر بقياسات 45 في 46.2 في 11.1مم، حيث يتميز كلا الإصدارين بحجم أصغر من الإصدار الأصلي من ساعات Galaxy Watch الذكية.

أيضاً تنطلق ساعة Galaxy Watch 3 الذكية وفقاً للتسريبات بسعة تخزين تصل إلى 8 جيجا بايت، مع دعم شبكات LTE، ونظام GPS، كما تدعم الساعة الذكية معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، إلى جانب معايير MIL-STD-810G التي تؤكد على قوة تصميم الساعة الذكية.

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وتعود سامسونج بتصميم الإطار القابل للتدوير في ساعة Galaxy Watch 3 الذكية، أيضاً يضم هذا الإصدار مستشعر ECG لتخطيط القلب، مع مستشعر لرصد ضربات القلب.

يذكر أن تسريبات أخرى جاءت عبر Max Weinbach على تويتر، أشار فيها إلى أن ساعة Galaxy Watch 3 الذكية ستدعم قاعدة الشحن الخاصة بساعة Watch Active 2، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان المرتقب خلال الشهر المقبل.

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