تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على أن رقاقة Kirin 985 تدعم هاتف Honor X10 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد نموذج من هاتف Honor X10 Pro في تسريبات جاءت من الصين اليوم، حيث أكدت التفاصيل الجديدة على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Kirin 985، كما يأتي بشاشة OLED بحجم 6.53 إنش وبدقة عرض 1080 بيكسل.

تخطط شركة Honor لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة خلال الفترة القادمة بعنوان Honor X10 Pro، والذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق من السلسلة Honor X10 الذي يضم معالج Kirin 820.

وتقدم شركة Honor للأسواق قريباً كلاً من هاتفي Honor X10 Max وHonor X10 Pro، حيث أكدت التسريبات التي جاءت عبر موقع وزارة الصناعة في الصين، على أن رقاقة معالج Kirin 985 تدعم هاتف Honor X10 Pro بسرعة 2.58GHz، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED بتصميم ثقب الشاشة، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 ججيا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

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كما كشفت تسريبات أخرى من TENAA عن أن الهاتف يتميز بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن تضم إعدادات الكاميرة مستشعر periscope.

أيضاً يتميز هاتف Honor X10 Pro بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل لكاميرة السيلفي، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3900 mAh.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Honor X10 Max ينطلق قريباً برقاقة معالج Dimensity 800 من MediaTek، كما يأتي الهاتف بحجم 7 إنش في الشاشة، ويتميز بنطاق لوني واسع، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات Honor الجديدة من الهواتف المتوسطة.

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