Honor تخطط للإعلان عن الهاتفين Honor X10 Max و Honor X10 Pro قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تخطط العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بتوسيع سلسلة هواتفها الذكية Honor X10 في الأسواق الناشئة، على الأقل وفقا لتقرير جديد يشير إلى أن الشركة الصينية تعتزم الإعلان عن الهاتفين Honor X10 Max و Honor X10 Pro، ولكن ليس في نفس الوقت بسبب بعض المشاكل المتعلقة بسلسلة التوريد.
وعلى ما يبدو، تخطط شركة Honor لإطلاق الهاتف Honor X10 Max مع المعالج +MediaTek Dimensity 1000، ولكن بسبب النقص في إمدادات هذا المعالج، قررت شركة Honor في نهاية المطاف إطلاق هذا الهاتف مع المعالج MediaTek Dimensity 800.
من ناحية أخرى، كشف تسريب آخر أن الهاتف Honor X10 Max سيضم شاشة بحجم 7.09 إنش مما يجعله واحدًا من أكبر الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.
أما بخصوص الهاتف Honor X10 Pro، فقد تردد أنه سيصل ” بحجم عادي “، وفي حين أن كلمة ” عادي ” تبقى موضوع نقاش، فنحن نعتقد بأنه سيصل بنفس حجم الهاتف Honor X10 الحالي الذي يضم شاشة +FullHD بحجم 6.63 إنش. ليست هناك أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن كلا الهاتفين بالضبط، ولكن نتوقع أن نسمع المزيد بشأنهما في قادم الأيام والأسابيع.
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