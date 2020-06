تأجيل إطلاق الهاتف Google Pixel 4a إلى غاية شهر أكتوبر، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL في اليوم السابع من شهر مايو من العام الماضي. نحن ننتظر الهاتف Google Pixel 4a منذ فترة طويلة ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن. إقترحت الشائعات أن يتم الإعلان عنه في البداية في مؤتمر Google I/O 2020، ولكن منذ أن تم إلغاء هذا الحدث تم تأجيل الإعلان عن الهاتف في عدة مناسبات.

في آخر مرة، تردد أنه سيتم الإعلان وإطلاق الهاتف Google Pixel 4a في شهر يوليو المقبل، ولكن يبدو أنه تم تأجيل عملية الإطلاق مرة أخرى لأنه وفقا للمسرب البارز Jon Prosser، فيبدو أن شركة جوجل لا تزال تخطط للإعلان عن الهاتف في اليوم 13 من شهر يوليو المقبل، ولكن هذا المصدر ذكر أنه لن يتم إطلاق النسخة السوداء من هذا الهاتف حتى اليوم 22 أكتوبر. في نفس الوقت، ذكر أن شركة جوجل قررت التخلي كليًا عن النسخة الزرقاء.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

Where’s Pixel 4a?



Here’s an update:



AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️



Announcement still happening on July 13



But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬



“Barely Blue” has been removed entirely...



I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb